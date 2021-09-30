نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المجلس الأعلى للقضاء يوجه 57 قاضياً للعمل في المحاكم

منذ 3 ساعات
1855
1
المجلس الأعلى للقضاء يوجه 57 قاضياً للعمل في المحاكم

حمد الجمهور (صدى):
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس في دورته الرابعة عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المرفوعة عن سير العمل في عدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

فيما استعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه (57) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات, واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.

المجلس الأعلى للقضاء
المحاكم
القضاة
الصمعاني
محاكم الاستئناف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17793
منذ 54 دقيقة
فنجان قهوة مع معالي وزير العدل .. أكبر أحلامي المشروعية في الدنيا مع حبات من التمر الملكي الخاص

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد القازح
ياقلبي عليك يالحب كلهم ضدك 😭🖤🧡🤍
فايز بن محمد الشهري
من الجبال ومن ظلمات الجهل الكثير منهم يسطرون ملحمة الغباء والسفاهة والطغيان
ع، س، ع
وانا اتوقع العكس
أبو عبدالله الحربي
أمننا أولوية أمان المنطقة العربية والعالم ونحن نصنع الأمان لأننا أمان كلمة تطلع من ذهب لله درك يازعيم الأمة .
SMS
المتاخر عن الموعد يطالبوا بمكافاته ...! ومن ركب الباص بالموعد المحدد هل يتم معاقبته ؟!

أخر الأخبار

كاميرا مراقبة توثق حادث مروع لشاب
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع لشاب
منذ 28 دقيقة 37
صاد وتورط فيها
صاد وتورط فيها
منذ 33 دقيقة 43
هذا اللى صدق مقرود
هذا اللى صدق مقرود
منذ 37 دقيقة 28
بالفيديو.. نانسي بيلوسي بشكل صريح وقاطع: " ننفّذ اجندة أوباما "
بالفيديو.. نانسي بيلوسي بشكل صريح وقاطع: " ننفّذ اجندة أوباما "
منذ 58 دقيقة 1619
الموت يُفجع لاعب ضمك "حسن الشمراني"
الموت يُفجع لاعب ضمك "حسن الشمراني"
منذ ساعة 1854
رجل يخبأ كيلو ذهب داخل "جسمه"
رجل يخبأ كيلو ذهب داخل "جسمه"
منذ ساعة 960
تباين أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ للمخزونات الأمريكية
تباين أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ للمخزونات الأمريكية
منذ ساعة 1645
جامعة جدة تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد والتشغيل المباشر
جامعة جدة تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد والتشغيل المباشر
منذ ساعة 1675
انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في الربع الثاني من عام 2021
انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في الربع الثاني من عام 2021
منذ ساعة 1667
غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعتين 1621