منها الصيام المتقطع.. "العرفج" يقدم اقتراحات لمنع شغب الجماهير

طلال الغامدي (صدى):
اقترح عامل المعرفة الكاتب الدكتور أحمد العرفج، أربعة حلول لمنع شغب الجماهير، وذلك بعد إلقاء جماهير ناديي الاتحاد والنصر، قارورات المياه في مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال العرفج خلال برنامج "يا هلا": "في بريطانيا منعوا دخول زجاجات المياه نهائيا وأصبح البديل كوب ورقي، ثانيًا وضع رقم كود على الزجاجة التي يشتريها المشجع في المباريات بالسعودية، لأنه عند شرائها سيتم معرفة رقم التذكرة التابعة للمشجع وعند رميها تُفحص ويُعرف المخالف ثم يُعاقب ولن يتضرر الباقي مثل الجمهور الطيب أو النادي، لأنه من الممكن أن يكون المشجع المشاغب مندسًا بين جماهير الاتحاد وهو يتبع ناد آخر".
واقترح أيضا "الصيام المتقطع" موضحا أنه مفيد للجسد، مضيفا: "لنفترض أن المباراة في السابعة مساءً، لا توجد أي مشكلة إذا صام المشجع من السابعة إلى العاشرة مساءً لمدة 3 ساعات حتى نهاية المباراة ثم يشرب ما يريد بعد ذلك من مياه"، واقترح رابعًا اعتماد الكوب البلاستيكي بدل الزجاجات.