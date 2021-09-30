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منها الصيام المتقطع.. "العرفج" يقدم اقتراحات لمنع شغب الجماهير

منذ 8 ساعات
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منها الصيام المتقطع.. "العرفج" يقدم اقتراحات لمنع شغب الجماهير

طلال الغامدي (صدى):
اقترح عامل المعرفة الكاتب الدكتور أحمد العرفج، أربعة حلول لمنع شغب الجماهير، وذلك بعد إلقاء جماهير ناديي الاتحاد والنصر، قارورات المياه في مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العرفج خلال برنامج "يا هلا": "في بريطانيا منعوا دخول زجاجات المياه نهائيا وأصبح البديل كوب ورقي، ثانيًا وضع رقم كود على الزجاجة التي يشتريها المشجع في المباريات بالسعودية، لأنه عند شرائها سيتم معرفة رقم التذكرة التابعة للمشجع وعند رميها تُفحص ويُعرف المخالف ثم يُعاقب ولن يتضرر الباقي مثل الجمهور الطيب أو النادي، لأنه من الممكن أن يكون المشجع المشاغب مندسًا بين جماهير الاتحاد وهو يتبع ناد آخر".

واقترح أيضا "الصيام المتقطع" موضحا أنه مفيد للجسد، مضيفا: "لنفترض أن المباراة في السابعة مساءً، لا توجد أي مشكلة إذا صام المشجع من السابعة إلى العاشرة مساءً لمدة 3 ساعات حتى نهاية المباراة ثم يشرب ما يريد بعد ذلك من مياه"، واقترح رابعًا اعتماد الكوب البلاستيكي بدل الزجاجات.

الاتحاد
دوري المحترفين
شغب الجماهير
النص
احمدالعرفج
القاء القوارير

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2693
منذ 37 دقيقة
مثل ما انت مندس بيننا

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أحدث التعليقات

زائــــر
لعنبو ذولا الأروبيون هم الأنسان الحقيقي اللذي أستخلفه الله في الأرض ... أم العرب يسرقون الكحل من العين..؟
زائــــر
كأنهم يحـكّـمون شرع الله ....!!!!!!
عاقل
لوحة السيارة غير سعودية دققو كويس...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه منظر حلوو وبساطه احلااااااااا..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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