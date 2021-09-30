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ماجد التويجري : النصر لم يجد المدرب المناسب

منذ 9 ساعات
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التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2797
منذ 48 دقيقة
النصر لو جابوا له افضل مدرب بالعالم مارح يتغير شي ومشكلته في فكر الإدارة اللي على بالها تجميع الاعبين يعنيي تحقيق البطولات وووووو

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أحدث التعليقات

كوكو لولو33
تعليقي ماعجبك يافاطمة عشان كذا حذفتية اتركي عنك العنصرية النسائية ونزلي وظايف للرجال ابرك لك وياليت مايكون تاريخها قديم كالعادة تراني متابعك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
غادي جدا تحصل في احسن الملاهي
ابو عمار
رحمه الله
ابو عمار
روووووعه

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