صور.. إقبال كثيف على "دببة ميركل"

برلين (صدى):
صممت شركة ألمانية لصنع الألعاب، دمى "دببة ميركل"، على هيئة المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك تزامنا مع رحيل المستشارة عن منصبها.
وشهدت "دببة ميركل" إقبالا كثيف، حيث يقول مدير الشركة المنتجة لها: "الزبائن يحبونها، لقد نفدت هذه الدمية، ولدينا قائمة انتظار طويلة جدا وبعنا الدفعة الأولى التي تضم 500 دمية في أيام قليلة".
ويصل سعر الدمية إلى 180 يورو، وهي مصنوعة بالكامل في ألمانيا، ويستغرق صنع الواحدة حوالي أربع ساعات.
يذكر أن ميركل لولاية لم تترشح لولاية أخرى خلال الانتخابات، وتعتزم ترك منصبها بمجرد تولي الحكومة الجديدة السلطة.