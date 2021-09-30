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فيديو.. العرفج يتوقع نتيجة الديربي المنتظر بين الاتحاد والأهلي

منذ 5 ساعات
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فيديو.. العرفج يتوقع نتيجة الديربي المنتظر بين الاتحاد والأهلي

نواف السالم (صدى):
توقع عامل المعرفة الكاتب الدكتور أحمد العرفج، فوز الاتحاد على نظيره الأهلي في لقائهما المرتقب ضمن منافسات الجولة السابعة، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العرفج خلال برنامج "ياهلا": "الاتحاد سيفوز بفرق هدفين 2-0 أو 4 -2"، مضيفا: "لو الاتحاد كان فاز على التعاون كان ممكن الأهلي يفوز، لكن هذه المباراة هي فرصة الاتحاد لمصالحة جماهيره بعد أداءه السيء، كذلك الأهلي يمر بأسوأ مراحله".

وكان الاتحاد قد تعادل أمام التعاون 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويترقب الجماهير ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، الذي سيقام غدا الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ديربي جدة
يا هلا
احمد العرفج
كأس الأمير محمد بن سلمان
الاهلي والاتحاد

التعليقات

ع، س، ع
ع، س، ع عدد التعليقات : 2692
منذ 17 دقيقة
وانا اتوقع العكس

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أحدث التعليقات

خالد القازح
ياقلبي عليك يالحب كلهم ضدك 😭🖤🧡🤍
فايز بن محمد الشهري
من الجبال ومن ظلمات الجهل الكثير منهم يسطرون ملحمة الغباء والسفاهة والطغيان
ع، س، ع
وانا اتوقع العكس
أبو عبدالله الحربي
أمننا أولوية أمان المنطقة العربية والعالم ونحن نصنع الأمان لأننا أمان كلمة تطلع من ذهب لله درك يازعيم الأمة .
SMS
المتاخر عن الموعد يطالبوا بمكافاته ...! ومن ركب الباص بالموعد المحدد هل يتم معاقبته ؟!

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