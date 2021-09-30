فيديو.. العرفج يتوقع نتيجة الديربي المنتظر بين الاتحاد والأهلي

نواف السالم (صدى):
توقع عامل المعرفة الكاتب الدكتور أحمد العرفج، فوز الاتحاد على نظيره الأهلي في لقائهما المرتقب ضمن منافسات الجولة السابعة، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال العرفج خلال برنامج "ياهلا": "الاتحاد سيفوز بفرق هدفين 2-0 أو 4 -2"، مضيفا: "لو الاتحاد كان فاز على التعاون كان ممكن الأهلي يفوز، لكن هذه المباراة هي فرصة الاتحاد لمصالحة جماهيره بعد أداءه السيء، كذلك الأهلي يمر بأسوأ مراحله".
وكان الاتحاد قد تعادل أمام التعاون 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويترقب الجماهير ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، الذي سيقام غدا الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.