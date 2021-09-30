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"حلول نون" توفر فرص وظيفية للجنسين بالرياض وجدة

منذ 4 ساعات
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"حلول نون" توفر فرص وظيفية للجنسين بالرياض وجدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "حلول نون" للتسويق الإلكتروني، عن توفر فرص وظيفية وتدريبية للجنسين للعمل في الرياض، وجدة، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

1- أمين صندوق (كاشير). (الرياض)

– حاصل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها - إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

2- مساعد مدير المخزون. (الرياض)

– درجة البكالوريوس أو أعلى في (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، الاقتصاد) - خبرة لا تقل عن سنتين في المجالات ذات الصلة.

3- مساعد مدير المالية. (الرياض)

-ماجستير في إدارة الأعمال أو محاسب قانوني- 4 سنوات من الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية، سلسلة التوريد.

4- فرص تدريبية عبر تمهير. (الرياض)

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذي صلة -إتقان اللغة الإنجليزية - إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس.

5- مهندس دعم التكامل. (الرياض)

– بكالوريوس في (الهندسة ،علوم الكمبيوتر) أو خبرة معادلة - سنتين خبرة في التطوير الشامل أو الدعم الفني -إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

6- مدير خدمة العملاء. (الرياض)

– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة - 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة في خدمة العملاء مع 5 سنوات على الأقل في دور إداري -إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

7- مدير حساب أول. (الرياض)

– بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات أو ماجستير في إدارة الأعمال -4 سنوات من الخبرة لمدير حسابات أول.

8- متدرب تسويق العلامة التجارية. (جدة)

– خريج جديد في التسويق والتواصل وإدارة المشاريع وما إلى ذلك - يجب أن يكون لديك رخصة قيادة وسيارة لتتمكن من التنقل في جميع أنحاء المدينة.

9- تنفيذي تطوير الأعمال. (الرياض)

– الاهتمام باتجاهات التكنولوجيا المالية ، مع معرفة جيدة بأخبار الأعمال الإقليمية ، وتجارة التجزئة ، والتجارة الإلكترونية -خبرة سابقة في مجال العمل.

10- مؤلف إعلانات. (الرياض)

– بكالوريوس في (التسويق، الاتصالات، الصحافة) أو مجال ذي صلة – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في كتابة الإعلانات، المحتوى -خبرة في كتابة الإعلانات الرقمية (تحسين محركات البحث ، والمنتج ، وما إلى ذلك – مهارات التعامل مع برامج MS Office.

11- مهندس مشروع. (الرياض)

– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية - 3 سنوات من الخبرة كمدير مشروع، مهندس مشروع - خبرة قوية في AutoCAD و Microsoft Office Suite.

12- مدير أول عمليات الأفراد. (الرياض)

– درجة البكالوريوس أو الماجستير (يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية -8 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة عمليات الأفراد - معرفة بوظائف الموارد البشرية مع خبرة في قانون العمل السعودي - خبرة سابقة في الرواتب والامتثال والتدقيق والسعودة.

التقديم

وظائف
جدة
الرياض
فرص عمل
شركة نون
حلول نون

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83184
منذ 37 دقيقة
زين دام نون صار يوظف

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أحدث التعليقات

كوكو لولو33
تعليقي ماعجبك يافاطمة عشان كذا حذفتية اتركي عنك العنصرية النسائية ونزلي وظايف للرجال ابرك لك وياليت مايكون تاريخها قديم كالعادة تراني متابعك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
غادي جدا تحصل في احسن الملاهي
ابو عمار
رحمه الله
ابو عمار
روووووعه

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