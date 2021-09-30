"حلول نون" توفر فرص وظيفية للجنسين بالرياض وجدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "حلول نون" للتسويق الإلكتروني، عن توفر فرص وظيفية وتدريبية للجنسين للعمل في الرياض، وجدة، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:
1- أمين صندوق (كاشير). (الرياض)
– حاصل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها - إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
2- مساعد مدير المخزون. (الرياض)
– درجة البكالوريوس أو أعلى في (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، الاقتصاد) - خبرة لا تقل عن سنتين في المجالات ذات الصلة.
3- مساعد مدير المالية. (الرياض)
-ماجستير في إدارة الأعمال أو محاسب قانوني- 4 سنوات من الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية، سلسلة التوريد.
4- فرص تدريبية عبر تمهير. (الرياض)
– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذي صلة -إتقان اللغة الإنجليزية - إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس.
5- مهندس دعم التكامل. (الرياض)
– بكالوريوس في (الهندسة ،علوم الكمبيوتر) أو خبرة معادلة - سنتين خبرة في التطوير الشامل أو الدعم الفني -إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
6- مدير خدمة العملاء. (الرياض)
– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة - 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة في خدمة العملاء مع 5 سنوات على الأقل في دور إداري -إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
7- مدير حساب أول. (الرياض)
– بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات أو ماجستير في إدارة الأعمال -4 سنوات من الخبرة لمدير حسابات أول.
8- متدرب تسويق العلامة التجارية. (جدة)
– خريج جديد في التسويق والتواصل وإدارة المشاريع وما إلى ذلك - يجب أن يكون لديك رخصة قيادة وسيارة لتتمكن من التنقل في جميع أنحاء المدينة.
9- تنفيذي تطوير الأعمال. (الرياض)
– الاهتمام باتجاهات التكنولوجيا المالية ، مع معرفة جيدة بأخبار الأعمال الإقليمية ، وتجارة التجزئة ، والتجارة الإلكترونية -خبرة سابقة في مجال العمل.
10- مؤلف إعلانات. (الرياض)
– بكالوريوس في (التسويق، الاتصالات، الصحافة) أو مجال ذي صلة – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في كتابة الإعلانات، المحتوى -خبرة في كتابة الإعلانات الرقمية (تحسين محركات البحث ، والمنتج ، وما إلى ذلك – مهارات التعامل مع برامج MS Office.
11- مهندس مشروع. (الرياض)
– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية - 3 سنوات من الخبرة كمدير مشروع، مهندس مشروع - خبرة قوية في AutoCAD و Microsoft Office Suite.
12- مدير أول عمليات الأفراد. (الرياض)
– درجة البكالوريوس أو الماجستير (يفضل درجة الماجستير في الموارد البشرية -8 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة عمليات الأفراد - معرفة بوظائف الموارد البشرية مع خبرة في قانون العمل السعودي - خبرة سابقة في الرواتب والامتثال والتدقيق والسعودة.
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