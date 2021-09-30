نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حياة الفهد تعلن عن مسلسلها الجديد "بتوقيت مكة"

منذ ساعة
444
1
حياة الفهد تعلن عن مسلسلها الجديد "بتوقيت مكة"

متابعة أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن مسلسلها الجديد الذي يجمعها مع الفنان الكويتي سعد الفرج، وعنوانه "بتوقيت مكة".

ونشرت حياة الفهد البوستر الدعائي للمسلسل، معلقة: "ونلتقي مجدداً أنا وأخي ورفيق دربي وذكريات الماضي من الفن الجميل الفنان القدير سعد الفرج في مسلسل موسمي "بتوقيت مكة" يتم تصويره الآن في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية إخراج مناف عبدال وسيناريو وحوار عبد المحسن الروضان".

وأضافت: "على أرض المملكة العربية السعودية الحبيبة نلتقي بعد إحدى وعشرون عاماً مع أخي بو بدر الفنان القدير سعد الفرج لنذكر جمهورنا العزيز بماضينا ماضي الفن الجميل المسلسل الموسمي بتوقيت مكة".

والمسلسل مكون من 7 حلقات، من تأليف عبد المحسن الروضان، ولم يتم التصريح بأسماء باقي النجوم المشاركين في المسلسل.

فن
حياة الفهد
بتوقيت مكة
سعد الفراج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135206
منذ 38 دقيقة
توبوا كفايه استهبال ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سائر
مشغلنا مره بدليل دوري وحيد بطرد خيسوس وسامي وتلاعب واكل اموال البلد ونونو وبطيخ وجزمة جحفلي بكل بطولتكم ومعكم محترفينكم كلهم اجمعوا كل عدد...
الجاي اعظن
البطاله
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
امحق سواقه
ابو عمار
ههههههههههههههه

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 13 دقيقة 1061
عامان على رحيل حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم
عامان على رحيل حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم
منذ 37 دقيقة 1230
عناصر "طالبان" يلهون في ملاهي مائية حاملين أسلحتهم
عناصر "طالبان" يلهون في ملاهي مائية حاملين أسلحتهم
منذ 47 دقيقة 1181
صور.. إقبال كثيف على "دببة ميركل"
صور.. إقبال كثيف على "دببة ميركل"
منذ ساعة 208
فيديو.. العرفج يتوقع نتيجة الديربي المنتظر بين الاتحاد والأهلي
فيديو.. العرفج يتوقع نتيجة الديربي المنتظر بين الاتحاد والأهلي
منذ ساعة 1356
"حلول نون" توفر فرص وظيفية للجنسين بالرياض وجدة
"حلول نون" توفر فرص وظيفية للجنسين بالرياض وجدة
منذ ساعة 1167
حياة الفهد تعلن عن مسلسلها الجديد "بتوقيت مكة"
حياة الفهد تعلن عن مسلسلها الجديد "بتوقيت مكة"
منذ ساعة 444
تفاصيل الحالة الصحية للأمير محمد بن مشعل
تفاصيل الحالة الصحية للأمير محمد بن مشعل
منذ ساعة 2308
ضبط طبيب محتال يعالج المرضى بالوخز بـ"الدبوس"!
ضبط طبيب محتال يعالج المرضى بالوخز بـ"الدبوس"!
منذ ساعتين 376
الإفلاس يهدد 400 مدرسة أهلية
الإفلاس يهدد 400 مدرسة أهلية
منذ ساعتين 1702