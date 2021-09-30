حياة الفهد تعلن عن مسلسلها الجديد "بتوقيت مكة"

متابعة أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن مسلسلها الجديد الذي يجمعها مع الفنان الكويتي سعد الفرج، وعنوانه "بتوقيت مكة".
ونشرت حياة الفهد البوستر الدعائي للمسلسل، معلقة: "ونلتقي مجدداً أنا وأخي ورفيق دربي وذكريات الماضي من الفن الجميل الفنان القدير سعد الفرج في مسلسل موسمي "بتوقيت مكة" يتم تصويره الآن في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية إخراج مناف عبدال وسيناريو وحوار عبد المحسن الروضان".
وأضافت: "على أرض المملكة العربية السعودية الحبيبة نلتقي بعد إحدى وعشرون عاماً مع أخي بو بدر الفنان القدير سعد الفرج لنذكر جمهورنا العزيز بماضينا ماضي الفن الجميل المسلسل الموسمي بتوقيت مكة".
والمسلسل مكون من 7 حلقات، من تأليف عبد المحسن الروضان، ولم يتم التصريح بأسماء باقي النجوم المشاركين في المسلسل.