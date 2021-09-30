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تفاصيل الحالة الصحية للأمير محمد بن مشعل

منذ 3 ساعات
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تفاصيل الحالة الصحية للأمير محمد بن مشعل

عادل الحربي (صدى):
كشف الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأربعاء، عن تطورات الحالة الصحية لابنه الأمير محمد بن مشعل بن محمد، بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية.

وطمأن الأمير مشعل الجميع عن حالة ابنه الصحية، قائلا: "أبشركم أحبائي محمد بن مشعل بفضل الله ثم بفضل دعائكم تحسن كثير، واليوم مشي مسافة معتدلة، وإن شاء الله يروح للتأهيل عما قريب".

وتابع سموه: "الفضل لله الشافي المعافي، ثم لكم اللهم ربنا أجعله سالما معافى، مباركا، أينما كان ومرضى المؤمنين وبارك بالجميع، والحمد لله رب العالمين".

يذكر أن الأمير محمد بن مشعل بن محمد، أجرى عملية جراحية، الاثنين الماضي، استغرقت 3 ساعات، ودعا عدد كبير من الأمراء والإعلاميين والمواطنين، بالشفاء العاجل لسمو الأمير محمد بن مشعل بن محمد.

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عملية جراحية
محمد بن مشعل بن محمد
الأمير مشعل بن محمد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10215
منذ ساعة
ربي يشافية و يعافية

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أحدث التعليقات

مجرد زائر
كم حصتو مع العامل 500 ريال الف ريال الفين ريال !!!!!!!! معكم سياره وشباب في عز النشاط والله لواشتغلتوا بالتطبيقات كان حصلتوا فوق 6...
كلام مليان
يا سلالالالالالالالالالالام على الاخبار الى تنفتح النفس شكرا لابطال ادارة البحث والتحري بشرطه منطقه الرياض الابطال العين الساهره واتمنى هولاء اللصوص قطاعالطرق هم ولصوص...
كلام مليان
والله كفو ثم كفو نرفع القبعه لابطال وزارة الداخليه وادارة البحث والتحري وشرطه حائل الابطال ساعات فقط وجابوهم عز يا مال العز وشي يدعوا...
ابو سعود
اعجبني العامل متجهز بالمويه قبل يوصل الحريق للسيارات ههههههه
الراااااقي
الله يعز دولتنا ويحفظ رجال امننا البواسل، تحيه لكل رجل أمن..

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