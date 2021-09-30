تفاصيل الحالة الصحية للأمير محمد بن مشعل

عادل الحربي (صدى):
كشف الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأربعاء، عن تطورات الحالة الصحية لابنه الأمير محمد بن مشعل بن محمد، بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية.
وطمأن الأمير مشعل الجميع عن حالة ابنه الصحية، قائلا: "أبشركم أحبائي محمد بن مشعل بفضل الله ثم بفضل دعائكم تحسن كثير، واليوم مشي مسافة معتدلة، وإن شاء الله يروح للتأهيل عما قريب".
وتابع سموه: "الفضل لله الشافي المعافي، ثم لكم اللهم ربنا أجعله سالما معافى، مباركا، أينما كان ومرضى المؤمنين وبارك بالجميع، والحمد لله رب العالمين".
يذكر أن الأمير محمد بن مشعل بن محمد، أجرى عملية جراحية، الاثنين الماضي، استغرقت 3 ساعات، ودعا عدد كبير من الأمراء والإعلاميين والمواطنين، بالشفاء العاجل لسمو الأمير محمد بن مشعل بن محمد.
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