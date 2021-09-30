ضبط طبيب محتال يعالج المرضى بالوخز بـ"الدبوس"!

القاهرة (صدى):
تمكنت السلطات المصرية، من القبض على محتال، ادعى أنه طبيب يعالج بعض المرضى بالوخز بالدبوس.
وزعم المتهم قدرته على علاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، كما استضافته إحدى الفضائيات المصرية لشرح طريقته في العلاج.
وقالت نقابة الأطباء المصرية في بيان لها إنها تقدمت ببلاغ رسمي عن تداول مقاطع فيديو عبر حساب أحد الأشخاص، يقوم فيها بالكشف وعلاج المرضى بطرق غير مصرح بها وغير علمية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية هوية مرتكب هذه الجريمة، وتبين أنه بدون عمل، ويقوم بتحقيق مكاسب مادية من خلال الترويج لطريقته هذه عبر مواقع التواصل لجذب المزيد من المرضى.