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ضبط طبيب محتال يعالج المرضى بالوخز بـ"الدبوس"!

منذ ساعتين
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ضبط طبيب محتال يعالج المرضى بالوخز بـ"الدبوس"!

القاهرة (صدى):
تمكنت السلطات المصرية، من القبض على محتال، ادعى أنه طبيب يعالج بعض المرضى بالوخز بالدبوس.

وزعم المتهم قدرته على علاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، كما استضافته إحدى الفضائيات المصرية لشرح طريقته في العلاج.

وقالت نقابة الأطباء المصرية في بيان لها إنها تقدمت ببلاغ رسمي عن تداول مقاطع فيديو عبر حساب أحد الأشخاص، يقوم فيها بالكشف وعلاج المرضى بطرق غير مصرح بها وغير علمية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية هوية مرتكب هذه الجريمة، وتبين أنه بدون عمل، ويقوم بتحقيق مكاسب مادية من خلال الترويج لطريقته هذه عبر مواقع التواصل لجذب المزيد من المرضى.

مصر
منوعات
طبيب
الشرطة المصرية
نقابة الاطباء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53805
منذ 57 دقيقة
من له حيله فليحتال لجمع الاموال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135205
منذ 42 دقيقة
اعقب ياالحرامي الحيّال ..

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أحدث التعليقات

سائر
مشغلنا مره بدليل دوري وحيد بطرد خيسوس وسامي وتلاعب واكل اموال البلد ونونو وبطيخ وجزمة جحفلي بكل بطولتكم ومعكم محترفينكم كلهم اجمعوا كل عدد...
الجاي اعظن
البطاله
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
امحق سواقه
ابو عمار
ههههههههههههههه

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