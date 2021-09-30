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ثعبان ينهي حياة طفلة في أبها ووالدها يروي تفاصيل الواقعة 

منذ 10 ساعات
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ثعبان ينهي حياة طفلة في أبها ووالدها يروي تفاصيل الواقعة 

أبها (صدى):
أنهى ثعبان حياة الطفلة تمارا عبدالرحمن البالغة من العمر 6 سنوات، بعد تسلسله إلى المنزل.

وتعود الواقعة عندما ترصد الثعبان للطفلة في دورة المياه ولدغها، وعلى الفور نقلت إلى مستشفى عسير المركزي بأبها، وفق الزميلة "العربية".

ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة، بعد نقلها للعناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية،  حيث قال والد الطفلة تمارا، إن الثعبان كان يترصد لابنته في دورة المياه بمنزلنا.

وأشار إلى أن ابنته أصيبت بلدغة منه، مبينا أن ابنته نقلت للمستشفى، وتم إسعافها، ولكنها فارقت الحياة على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية.

 

أبها
وفاة
ثعبان
طفلة
المرحاض

التعليقات

القناص
القناص عدد التعليقات : 46
منذ 10 ساعات
الله يرحمها ويدخلها فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135208
منذ 8 ساعات
الله يرحمها ويحسن عواكم يا والدها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135208
منذ 7 ساعات
................ ويحسن عزاكم يا والدها .. آمين ....^^
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1863
منذ 7 ساعات
الله يجعلها شفيعة مجابة لوالديها
ام غلا
ام غلا عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون هذا قدر الله وأرجو من أولياء الأمور تحصين أبناءهم وتعليمهم قرأة اية الكرسي قبل المغرب وبعد الفجر لاحول ولاقوة الا بالله
ام غلا
ام غلا عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون هذا قدر الله وأرجو من أولياء الأمور تحصين أبناءهم وتعليمهم قرأة اية الكرسي قبل المغرب وبعد الفجر لاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53810
منذ 4 ساعات
نسأل الله ان تكون شفيعة لاهلها وبلهمهم الصبر والسلوان
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 125
منذ 55 دقيقة
الله يرحمها
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83184
منذ 48 دقيقة
الله يجبر قلوبكم ويجعلها شفيعه لكم

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أحدث التعليقات

كوكو لولو33
تعليقي ماعجبك يافاطمة عشان كذا حذفتية اتركي عنك العنصرية النسائية ونزلي وظايف للرجال ابرك لك وياليت مايكون تاريخها قديم كالعادة تراني متابعك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
غادي جدا تحصل في احسن الملاهي
ابو عمار
رحمه الله
ابو عمار
روووووعه

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