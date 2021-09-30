ثعبان ينهي حياة طفلة في أبها ووالدها يروي تفاصيل الواقعة 

أبها (صدى):
أنهى ثعبان حياة الطفلة تمارا عبدالرحمن البالغة من العمر 6 سنوات، بعد تسلسله إلى المنزل.
وتعود الواقعة عندما ترصد الثعبان للطفلة في دورة المياه ولدغها، وعلى الفور نقلت إلى مستشفى عسير المركزي بأبها، وفق الزميلة "العربية".
ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة، بعد نقلها للعناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث قال والد الطفلة تمارا، إن الثعبان كان يترصد لابنته في دورة المياه بمنزلنا.
وأشار إلى أن ابنته أصيبت بلدغة منه، مبينا أن ابنته نقلت للمستشفى، وتم إسعافها، ولكنها فارقت الحياة على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية.