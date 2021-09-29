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لوحتان فارغتان بـ 84 ألف دولار!

منذ ساعة
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لوحتان فارغتان بـ 84 ألف دولار!

كوبنهاجن (صدى):
ابتكر رسام دنماركي لوحتين بعنوان "متوسط الأجور في الدنمارك" و"متوسط ​​الدخل السنوي النمساوي".

وصُدمت إدارة متحف "كونستن" للفن الحديث في مدينة ألبورج الدنماركية من رسام اسمه جينس هانينج، إذ أقرضوه 84 ألف دولار لإعادة تكوين عمل فني جديدة من هاتين اللوحتين السابقتين له، كان قد وضع عملات محلية فيهما، واستخدمت فيهما نقود حقيقية تساوي مقدار ما يكسبه الناس في النمسا والدنمارك.

اللوحتان كان فيهما عملات محلية تعادل 79 ألف دولار، ومنذ فترة، طلب المتحف من هانينج أن يدمج اللوحتين في عمل فني جديد، وأعطوه اللوحتين بما فيهم من أموال، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أخرى مقابل مجهوداته، ليتفاجأوا بالعمل الذي أرسله الرسام لهم، عبارة عن لوحتين من القماش الأبيض، ليس بهما أي شيء، نقود أو غيرها.

وأعاد الرسام إليهم اللوحتين مع "نكتة صغيرة"، قاصدا عنوان اللوحة الجديد: "خذ الفلوس واجري".

الدنمارك
منوعات
رسام
متحف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17784
منذ ساعة
هههههه.. إنها نظرية النسبة والتناسب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135200
منذ ساعة
المجانين كثير ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كلام عذب يوصف دافي احساسي عشقتك قبل ما اشوفك وشفتك صرت كلي حلم ابي رمشك يغطيني وابيك اقرب من انفاسي يهمك تعرفي انك قتلتي...
بلبل البحر
الله يتولى أمره ويبدله خيرا منهم في الدنيا والآخرة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، اللهم احقظ شبل الإسلام هذا واهده بهدايتك يارب العالمين .. آمين ..
بلبل البحر
الله يبارك لها في قلبه الجديد

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