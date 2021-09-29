لوحتان فارغتان بـ 84 ألف دولار!

كوبنهاجن (صدى):
ابتكر رسام دنماركي لوحتين بعنوان "متوسط الأجور في الدنمارك" و"متوسط الدخل السنوي النمساوي".
وصُدمت إدارة متحف "كونستن" للفن الحديث في مدينة ألبورج الدنماركية من رسام اسمه جينس هانينج، إذ أقرضوه 84 ألف دولار لإعادة تكوين عمل فني جديدة من هاتين اللوحتين السابقتين له، كان قد وضع عملات محلية فيهما، واستخدمت فيهما نقود حقيقية تساوي مقدار ما يكسبه الناس في النمسا والدنمارك.
اللوحتان كان فيهما عملات محلية تعادل 79 ألف دولار، ومنذ فترة، طلب المتحف من هانينج أن يدمج اللوحتين في عمل فني جديد، وأعطوه اللوحتين بما فيهم من أموال، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أخرى مقابل مجهوداته، ليتفاجأوا بالعمل الذي أرسله الرسام لهم، عبارة عن لوحتين من القماش الأبيض، ليس بهما أي شيء، نقود أو غيرها.
وأعاد الرسام إليهم اللوحتين مع "نكتة صغيرة"، قاصدا عنوان اللوحة الجديد: "خذ الفلوس واجري".