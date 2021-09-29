نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ثعبان ينهي حياة طفلة في أبها ووالدها يروي تفاصيل الواقعة 

منذ ساعة
1796
1
ثعبان ينهي حياة طفلة في أبها ووالدها يروي تفاصيل الواقعة 

أبها (صدى):
أنهى ثعبان حياة الطفلة تمارا عبدالرحمن البالغة من العمر 6 سنوات، بعد تسلسله إلى المنزل.

وتعود الواقعة عندما ترصد الثعبان للطفلة في دورة المياه ولدغها، وعلى الفور نقلت إلى مستشفى عسير المركزي بأبها، وفق الزميلة "العربية".

ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة، بعد نقلها للعناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية،  حيث قال والد الطفلة تمارا، إن الثعبان كان يترصد لابنته في دورة المياه بمنزلنا.

وأشار إلى أن ابنته أصيبت بلدغة منه، مبينا أن ابنته نقلت للمستشفى، وتم إسعافها، ولكنها فارقت الحياة على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية.

 

أبها
وفاة
ثعبان
طفلة
المرحاض

التعليقات

القناص
القناص عدد التعليقات : 45
منذ 47 دقيقة
الله يرحمها ويدخلها فسيح جناته

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

algernnas4
ودي أصدق بس قووووووووووويه
نجاة محمد
ما شاء الله عليك وربي يحفظك
نجاة محمد
حسبي الله عليهم يا رب تسكون الجناة
ابو الحسن المري
والله شيء مضحك ومحزن في نفس الوقت المجرم يخطف اطفال في مكان نائي وذولاء يخطفون الهندي بكبره وفي مكان عام وامام الكاميرا يعني قمة...
نصراوي سابق
المدرب غبي سوف يضيع مستقبله كمدرب لو وافق على تدريب فريق يقاتل للصمود ولاعبيه بدون روح ورواتب وحقوق ماليه متأخرة ..

أخر الأخبار

"المرور" يضبط امرأة قادت مركبتها بطريقة متهورة
"المرور" يضبط امرأة قادت مركبتها بطريقة متهورة
منذ دقيقة 1041
نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
منذ 20 دقيقة 1170
النعيمة يوجه رسالة إلى لاعبي الهلال للمرحلة القادمة 
النعيمة يوجه رسالة إلى لاعبي الهلال للمرحلة القادمة 
منذ 38 دقيقة 1184
محمد نور يدعم لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي
محمد نور يدعم لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي
منذ ساعة 1285
ثعبان ينهي حياة طفلة في أبها ووالدها يروي تفاصيل الواقعة 
ثعبان ينهي حياة طفلة في أبها ووالدها يروي تفاصيل الواقعة 
منذ ساعة 1796
شكوى جديدة تنتظر نادي الشباب
شكوى جديدة تنتظر نادي الشباب
منذ ساعة 1509
والدة رونالدو تهدد حلم "جورجينا"
والدة رونالدو تهدد حلم "جورجينا"
منذ ساعة 1546
القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وضُبط بحوزته 7 أسلحة نارية بمكة
القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وضُبط بحوزته 7 أسلحة نارية بمكة
منذ ساعة 1186
مشادة كلامية بين الأسير الفلسطيني الزبيدي وأحد الحراس الإسرائيليين
مشادة كلامية بين الأسير الفلسطيني الزبيدي وأحد الحراس الإسرائيليين
منذ ساعة 1377
"طالبان": سنمنع النساء من ارتداء الكعب العالي‏
"طالبان": سنمنع النساء من ارتداء الكعب العالي‏
منذ ساعة 1337