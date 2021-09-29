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كلن على همه سرى
منذ 6 ساعات
1810
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135192
منذ 21 دقيقة
هههههههههههههههههههه .. أووف أووف أووووووووف ..
... وهل هذا قلق مغلق والا قلق مُطلَق ...!!....حددي .......!!
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أحدث التعليقات
القناص
الحمد الله على نعمة الأمن
ابو محمد 😎 ✍️
يذكر ايامك باالخير ياصالح .. اديت واوفيت واقديت وما قصرت في زمانك ..
ابو محمد 😎 ✍️
نكلوا فيهم اللي باالاصلاب لسى ماشاف نور الدنيااا ..
متقاعد على قيد الحياة
حتي انتي ناقدين عليكي طالعه كذا اتعلمين ان المراءة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة لوحدها
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. أووف أووف أووووووووف .. ... وهل هذا قلق مغلق والا قلق مُطلَق ...!!....حددي .......!!
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