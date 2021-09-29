زوجة تطرد زوجها المشلول في الشارع

القاهرة (صدى):
قامت زوجة مصرية مع ابنتيها بطرد زوجها الذي يعاني من الإصابة بمرض "الشلل الرعاش" في الشارع، ولم تسمح بعودته مطلقا كلما حاول العودة إليهن.
وكان الرجل يعمل طوال 35 عاما، ووصل إلى درجة كبير المعلمين بمحافظة الغربية، وعندما إصيب بهذا المرض تقاعد، وتغيرت معاملة زوجته تجاهه، وبدأت تفتعل المشاكل معه.
وأكد الرجل أنه لم يحرم ابنتيه من شئ طوال حياته لكنه لم يتلقى منهما أي معاملة حسنة منذ أن أصيب بهذا المرض، وتحولت حياته للتشرد بعدما رفضت زوجته وابنتيها السماح له بالعودة، وذلك بحسب "الوطن".
وأبدى المعلم حزنه من تصرفات أسرته، كما أكد أنه يشعر بالحزن عندما يجد طلابه يمرون عليه في الشارع، ويديرون وجوههم محاولين تفادي رؤيته، ولا يزال يعاني من التشرد.