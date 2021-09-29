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الشمري يروي قصة كندي لقنه الشهادة أثناء اللعب معه "فيديو"

منذ ساعتين
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الشمري يروي قصة كندي لقنه الشهادة أثناء اللعب معه "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف بدر الشمري، عن قصة تلقينه كندي الشهادة أثناء اللعب معه، قائلا؛"كنت ألعب معه وكان يتحدث الإنجليزية وكنت أترك اللعبة وأصلي وسألني عن سبب تركي اللعبة وذهابي للصلاة".

وأشار بدر الشمري خلال لقاء مع قناة الرسالة:"صديقي تعرف على الإسلام وأعطيته مقاطع من اليوتيوب وبدأ يتعلمها ثم أسلم".

ولفت:"كنت أترك اللعبة على مدار يومين من أجل الصلاة بمعدل 10 مرات وكنت أروح أصلي"، موضحا:"أعطيته مقاطع من اليوتيوب ليتعرف أكثر على الإسلام وكتبت على اليوتيوب "تعلم الإسلام بالإنجليزية" وعندما شاهدها من ثان يوم نطقته الشهادة".

يوتيوب
لعبة
مقاطع فيديو
بدر الشمري
كندي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10214
منذ 17 دقيقة
ما شاء الله عليك وربي يحفظك

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أحدث التعليقات

algernnas4
ودي أصدق بس قووووووووووويه
نجاة محمد
ما شاء الله عليك وربي يحفظك
نجاة محمد
حسبي الله عليهم يا رب تسكون الجناة
ابو الحسن المري
والله شيء مضحك ومحزن في نفس الوقت المجرم يخطف اطفال في مكان نائي وذولاء يخطفون الهندي بكبره وفي مكان عام وامام الكاميرا يعني قمة...
نصراوي سابق
المدرب غبي سوف يضيع مستقبله كمدرب لو وافق على تدريب فريق يقاتل للصمود ولاعبيه بدون روح ورواتب وحقوق ماليه متأخرة ..

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