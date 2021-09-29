الشمري يروي قصة كندي لقنه الشهادة أثناء اللعب معه "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف بدر الشمري، عن قصة تلقينه كندي الشهادة أثناء اللعب معه، قائلا؛"كنت ألعب معه وكان يتحدث الإنجليزية وكنت أترك اللعبة وأصلي وسألني عن سبب تركي اللعبة وذهابي للصلاة".
وأشار بدر الشمري خلال لقاء مع قناة الرسالة:"صديقي تعرف على الإسلام وأعطيته مقاطع من اليوتيوب وبدأ يتعلمها ثم أسلم".
ولفت:"كنت أترك اللعبة على مدار يومين من أجل الصلاة بمعدل 10 مرات وكنت أروح أصلي"، موضحا:"أعطيته مقاطع من اليوتيوب ليتعرف أكثر على الإسلام وكتبت على اليوتيوب "تعلم الإسلام بالإنجليزية" وعندما شاهدها من ثان يوم نطقته الشهادة".