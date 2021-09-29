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أكبر تمساح في العالم
منذ 15 ساعة
1685
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135200
منذ ساعة
سبحان الخالق ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
كلام عذب يوصف دافي احساسي عشقتك قبل ما اشوفك وشفتك صرت كلي حلم ابي رمشك يغطيني وابيك اقرب من انفاسي يهمك تعرفي انك قتلتي...
بلبل البحر
الله يتولى أمره ويبدله خيرا منهم في الدنيا والآخرة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، اللهم احقظ شبل الإسلام هذا واهده بهدايتك يارب العالمين .. آمين ..
بلبل البحر
الله يبارك لها في قلبه الجديد
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