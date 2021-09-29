القاهرة (صدى):
أصدرت جهات التحقيق في مصر رفع التحفظ على أموال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته؛ بعد حصولهم جميعًا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها.
وتتضمن قرار رفع التحفظ على أموالهم ضرورة اتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.
وجاء في نص القرار: "رفع التحفظ على أموال مبارك وأسرته نظرًا لحصولهم جميعًا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها".
وأضاف: "ويستمر التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة بناء على قرار الكسب غير المشروع الذى لم يحل القضية آنذاك".