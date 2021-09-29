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رفع التحفظ على أموال "مبارك" وأسرته

منذ 6 ساعات
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رفع التحفظ على أموال "مبارك" وأسرته

القاهرة (صدى):
أصدرت جهات التحقيق في مصر رفع التحفظ على أموال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته؛ بعد حصولهم جميعًا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها.

وتتضمن قرار رفع التحفظ على أموالهم ضرورة اتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وجاء في نص القرار: "رفع التحفظ على أموال مبارك وأسرته نظرًا لحصولهم جميعًا على أحكام بالبراءة في القضايا التي سبق اتهامهم فيها".

وأضاف: "ويستمر التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة بناء على قرار الكسب غير المشروع الذى لم يحل القضية آنذاك".

 

محمد حسني مبارك
الكسب غير المشروع
أسرة مبارك
أموال أسرة مبارك
رفع الحظر على أموال أسرة مبارك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17784
منذ ساعة
طالما فلوسهم يحميها النظام بحكم مرور ١٠ سنوات على احتجازها .. فليهنأوا بها وحسابهم عند من مالك الملك.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كلام عذب يوصف دافي احساسي عشقتك قبل ما اشوفك وشفتك صرت كلي حلم ابي رمشك يغطيني وابيك اقرب من انفاسي يهمك تعرفي انك قتلتي...
بلبل البحر
الله يتولى أمره ويبدله خيرا منهم في الدنيا والآخرة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، اللهم احقظ شبل الإسلام هذا واهده بهدايتك يارب العالمين .. آمين ..
بلبل البحر
الله يبارك لها في قلبه الجديد

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