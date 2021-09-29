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مستشار مالي يتحدث عن مفهوم الراتب الضعيف وأبرز عوامله "فيديو"

منذ ساعتين
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مستشار مالي يتحدث عن مفهوم الراتب الضعيف وأبرز عوامله "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث المستشار المالي والإداري محمد الشمري، عن مفهوم الراتب الضعيف، قائلا إن الراتب الضعيف يعد موضوعا نسبيا يختلف من شخص إلى آخر.

وأشار محمد الشمري خلال مداخلة مع برنامج "سيدتي":" الراتب الضعيف يعتمد على العديد من العوامل المختلفة أبرزها حجم النفقات إضافة إلى الدخل نفسه".

ولفت :" إذا كان الراتب الشهري لا يغطي النفقات الشخصية للشخص بالإضافة إلى الحد الأدنى من النفقات الكمالية يمكن وصفه بالضعيف".

وتابع:"إذا عجز الراتب عن الوفاء بالنفقات الأساسية أولا، بالإضافة إلى الحد الأدنى من النفقات الكمالية يمكن أن نطلق على الراتب ضعيف".

 

النفقات
محمد الشمري
الراتب الضعيف

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 78
منذ 36 دقيقة
معاد فيه كماليات
كلها اساسيه وضروريه
لكن لله المشتكى
تفرج بإذن الله ويعود الحال للأحسن
ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 78
منذ 36 دقيقة
معاد فيه كماليات
كلها اساسيه وضروريه
لكن لله المشتكى
تفرج بإذن الله ويعود الحال للأحسن

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أحدث التعليقات

ابو عامر
الاهلي لو يتعاقد من زيدان ماراح يفلح ولو جاهم ميسي ماراح يفلح فريق يحتاج له توضيب بالكالمل
ابو عامر
الاهلي لو يتعاقد من زيدان ماراح يفلح ولو جاهم ميسي ماراح يفلح فريق يحتاج له توضيب بالكالمل
احمد
مجسمات كثيرة في جدة اكل وشرب عليها الدهر وتحتاج للازالة
ع، س، ع
الآسيوية صعبة قوية
ابو زياد
معاد فيه كماليات كلها اساسيه وضروريه لكن لله المشتكى تفرج بإذن الله ويعود الحال للأحسن

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