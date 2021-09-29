مستشار مالي يتحدث عن مفهوم الراتب الضعيف وأبرز عوامله "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث المستشار المالي والإداري محمد الشمري، عن مفهوم الراتب الضعيف، قائلا إن الراتب الضعيف يعد موضوعا نسبيا يختلف من شخص إلى آخر.
وأشار محمد الشمري خلال مداخلة مع برنامج "سيدتي":" الراتب الضعيف يعتمد على العديد من العوامل المختلفة أبرزها حجم النفقات إضافة إلى الدخل نفسه".
ولفت :" إذا كان الراتب الشهري لا يغطي النفقات الشخصية للشخص بالإضافة إلى الحد الأدنى من النفقات الكمالية يمكن وصفه بالضعيف".
وتابع:"إذا عجز الراتب عن الوفاء بالنفقات الأساسية أولا، بالإضافة إلى الحد الأدنى من النفقات الكمالية يمكن أن نطلق على الراتب ضعيف".