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بالفيديو.. بدر المسعودي يجري عملية زراعة قلب من متوفي دماغيًا

منذ 25 دقيقة
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بالفيديو.. بدر المسعودي يجري عملية زراعة قلب من متوفي دماغيًا

الرياض (صدى):
أجرى بدر المسعودي عملية زراعة قلب من متوفي دماغيًا بعد أن ارتبط بالأجهزة الطبية مدة ٤١ يومًا ووصل وزنه ٢٣ كيلو حتى وجد متبرعًا بالقلب.

وقال "بدر" عن إجرائه العملية: "في البداية حسيت بضعف في التنفس عندي وضيق وما اقدر امشي مسافات طويلة ولا أقدر أطلع وقالولي هتحتاج عملية زراعة قلب".

وأضاف: "كنت رافض الفكرة لأني أول مرة اسمع فيها ولا أدري بيها وبعدين دخلت المستشفى ومشيت على الإجراءات اللي أعطوني إياها وسويت الزرع"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "الحمد الله بدأت اتحسن بعد الزراعة وخشيت على العلاج الطبيعي وصرت أحسن الآن".

 

العلاج الطبيعي
زراعة القلب
عملية زراعة
متوفي دماغيًا
متبرع بالقلب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135177
منذ 11 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليته توطى بطنه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ... .. راجعوا العنوان ، وتأكدوا من صحته ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا تضيقون على المسلمين اكثر ، خافوا ربكم .. ماهو من كثر الحلال باالمراعي ..
عبدالله
الكلام في وادي والعنوان في وادي

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