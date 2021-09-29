بالفيديو.. بدر المسعودي يجري عملية زراعة قلب من متوفي دماغيًا

الرياض (صدى):
أجرى بدر المسعودي عملية زراعة قلب من متوفي دماغيًا بعد أن ارتبط بالأجهزة الطبية مدة ٤١ يومًا ووصل وزنه ٢٣ كيلو حتى وجد متبرعًا بالقلب.
وقال "بدر" عن إجرائه العملية: "في البداية حسيت بضعف في التنفس عندي وضيق وما اقدر امشي مسافات طويلة ولا أقدر أطلع وقالولي هتحتاج عملية زراعة قلب".
وأضاف: "كنت رافض الفكرة لأني أول مرة اسمع فيها ولا أدري بيها وبعدين دخلت المستشفى ومشيت على الإجراءات اللي أعطوني إياها وسويت الزرع"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".
وتابع: "الحمد الله بدأت اتحسن بعد الزراعة وخشيت على العلاج الطبيعي وصرت أحسن الآن".