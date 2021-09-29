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سمو ولي العهد يستقبل مستشار الأمن الوطني الأمريكي

منذ ساعتين
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سمو ولي العهد يستقبل مستشار الأمن الوطني الأمريكي

الرياض (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء يوم الاثنين، مستشار الأمن الوطني الأمريكي السيد جيك سوليفان، وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.‏‎وفي الشأن اليمني، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.من جانبه أكد السيد سوليفان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة العربية السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة.‏ودعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.كما حضرها من الجانب الامريكي السيد بريت ماكغورك المنسق لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن الوطني الأمريكي، والسيد تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن، والسيدة مارتينا سترونغ القائمة بالأعمال الأمريكية لدى المملكة.

ولي العهد
الأمن الوطني الأمريكي

التعليقات

الحربي
الحربي عدد التعليقات : 987
منذ ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم


الصراحة راحة :

فوق النعش دايم شايل خصمه

زعيمنا : محمد بن سلمان وبالتاريخ له بصمة

عسى عمره طويل وربي من النار يعصمه

إذا حضر تصمت القادة و يرتعب خصمه


مع وافر المحبة.
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 987
منذ ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم


الصراحة راحة :

فوق النعش دايم شايل خصمه

زعيمنا : محمد بن سلمان وبالتاريخ له بصمة

عسى عمره طويل وربي من النار يعصمه

إذا حضر تصمت القادة و يرتعب خصمه


مع وافر المحبة.
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 987
منذ ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم


الصراحة راحة :

فوق النعش دايم شايل خصمه

زعيمنا : محمد بن سلمان وبالتاريخ له بصمة

عسى عمره طويل وربي من النار يعصمه

إذا حضر تصمت القادة و يرتعب خصمه


مع وافر المحبة.

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أحدث التعليقات

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