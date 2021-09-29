واشنطن (صدى):
كشفت موقع "ساينس أليرت" أن باحثون في جامعة "نورث كارولاينا" نجحوا في تطوير رقعة لقاح صغيرة بديلة عن الإبرة والتي تخترق سطح الجلد من دون ألم.
وتعمل رقعة اللقاح الصغيرة باستخدام تقنية متقدمة في الطباعة الثلاثية الأبعاد، حيث يتم وضعها على الجلد وتعفي المتلقي من الألم والقلق.
كما تتسم الرقعة ببقع إبر قصيرة تخترق فقط الطبقة السطحية من الجلد ولا تخترقه بالكامل، فيمكن للشخص أن يأخذها دون الحاجة لطبيب.
ومن جانبه، قال المهندس الكيميائي، جوزيف ديسيمون، من جامعة ستانفورد، أنه تم تطوير هذه التكنولوجيا من أجل وضع الأساس لتطوير عالمي أسرع للقاحات بجرعات أقل وبطريقة خالية من الألم والقلق.