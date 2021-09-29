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ريم عبدالله خلف الكواليس
منذ 3 ساعات
1365
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17774
منذ ساعة
هذه اللي في الكواليس.. معها اللي ما مع الوزير
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