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ما عنده تفاهم مع الخيل
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135177
منذ 17 دقيقة
ليته توطى بطنه ...
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليته توطى بطنه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ... .. راجعوا العنوان ، وتأكدوا من صحته ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا تضيقون على المسلمين اكثر ، خافوا ربكم .. ماهو من كثر الحلال باالمراعي ..
عبدالله
الكلام في وادي والعنوان في وادي
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