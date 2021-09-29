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حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة، متوقعا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

 وتوقع مركز الأرصاد، تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية، المدينة المنورة وأجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

ولفت مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس
أمطار رعدية
الموج
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135164
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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