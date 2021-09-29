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شاب يقتل خطيبته بعد إدمانه للمخدرات

منذ ساعتين
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شاب يقتل خطيبته بعد إدمانه للمخدرات

القاهرة (صدى):
قتل شاب خطيبته بعد أن قدمت له المساعدة بعد وفاة والدته، حيث وفرت له مكان للسكن في القاهرة بمصر، لكي يتمكن من استكمال دراسته بالجامعة.

وكانت الفتاة تصرف عليه ببذخ شديد واشترت له شقة جديدة بدلاً من الحجرة التي كان يسكن بها وتغيرت ملابسه القديمة البالية التي كان يذهب بها إلي الجامعة إلي أحدث الملابس.

وأصبح مدمنا للمخدرات والكحوليات ويذهب إلي النوادي الليلة ويقضي بها الليالي الحمراء، ولم يذهب للجامعة.

وفي يوم طلب منها أن تحضر له المخدرات ورفضت فأحضر سكينًا وطعنها عدة طعنات حتي فارقت علي أثرها الحياة وعندما رأي الشاب ذلك المنظر هرب مسرعًا.

واعترف أمام النيابة العامة بأنه قتلها بعد أن خسرته حياته بالكامل، فأمرت النيابة احتجاز المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

مصر
القاهرة
جريمة
المخدرات
قتل
النيابة العامة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135158
منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
الزوج راغب في رد زوجته الى معصمته واشتاق الى ضربها بقضيبه يوريها العين الحمراء
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا وانت ارحم الراحمين .. آمين ..
AAA
من ضحايا نادي النصر الذين مرضوا من شي اسمه النصر الله لا يبلانا
AAA
من ضحايا نادي النصر الذين مرضوا من شي اسمه النصر الله لا يبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..

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