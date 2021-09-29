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امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بعد شعورها بأعراض الحمل

منذ ساعتين
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امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بعد شعورها بأعراض الحمل

لندن (صدى):
اكتشفت امرأة تبلغ من العمر 23 عاما، أنها مصابة بنوعين من السرطان في وقت واحد، بعد ما كانت تعتقد أنها حامل.

وذكرت تقارير بريطانية، أن المرأة من إيرلندا أجرت فحص طبي، وبعد أن ظنت أن الأعراض التي تشعر بها ربما تكون حمل.

وتم تشخيص إصابتها بالمرحلة الثانية من سرطان الغدد الليمفاوية "هودجكين" وهو سرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، والمرحلة الثانية من سرطان الغدة الدرقية في نفس الوقت.

وأخبرها الطبيب أنها قد تكون عدوى، لكن للتأكد من السبب أجروا فحصا في الصباح وطلبوا منها العودة إلى المنزل والراحة.

وبعدها أخبر طبيب ميا، أنها مصابة بالمرحلة الثانية من سرطان الغدد الليمفاوية "هودجكين" وسرطان الغدة الدرقية من المرحلة الثانية، وفي نوفمبر 2019 خضعت لأربع جولات وثماني علاجات من العلاج الكيميائي واستمرت لمدة شهرين

السرطان
الحمل
إيرلندا
هودجكين
سرطان الغدد الليمفاوية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135158
منذ ساعة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
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ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا وانت ارحم الراحمين .. آمين ..
AAA
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AAA
من ضحايا نادي النصر الذين مرضوا من شي اسمه النصر الله لا يبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..

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