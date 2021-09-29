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شاهد.. مدرب يلكم الحكم بقوة على وجهه بعد طرده

منذ 3 ساعات
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شاهد.. مدرب يلكم الحكم بقوة على وجهه بعد طرده

أميرة خالد (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة قيام المدرب جيوفاني ألوسي بلكم الحكم أندريا فيليس بعد قيامه بطرده بالبطاقة الحمراء ضمن دوري الدرجة السابعة الإيطالي.

وأظهر الفيديو، تلقي حكم مباراة فريقي وليجيو كاستيلو وكاربينيانو، ضمن دوري الدرجة السابعة الإيطالي لكرة القدم لكمة على وجهه من قبل مدرب الفريق الضيف، ما أدى إلى إنهاء المواجهة مبكرا؛ حيث قام حكم المباراة بطرد المدرب جيوفاني ألوسي من المنطقة الفنية عندما كان فريقه متأخرا بهدفين من دون رد.

ومن جانبه، احتج المدرب على قرار الحكم بدلا من الذهاب إلى غرفة تغيير الملابس، وفي لحظة خرج الوضع عن السيطرة، ووجه المدرب لكمة للحكم، ليعلن الأخير إيقاف المباراة قبل موعدها في شوطها الثاني.

مدرب
طرد
الدوري الإيطالي
بطاقة حمراء
لكمة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135163
منذ ساعة
ههههههههههههههههه ..

.. دمه حامي ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10212
منذ 56 دقيقة
صح ابو محمد بس شوف الفرق بالجسم هههههههههههه

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