حالة يمكن فيها أداء العمرة دون الحصول على لقاح كورونا

نايف السالم (صدى):
أكدت وزارة الحج والعمرة، أن التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، شرطًا لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، لافتة إلى 3 حالات للتحصين موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا».
وأفادت الوزارة أن الفئة الأولى من المحصنين، من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق «توكلنا» «محصّن بجرعتين» أو «محصّن بالجرعة الأولى» وأكملوا 14 يوما، بينما الفئة الأخرى من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس وتظهر حالتهم الصحية «محصّن متعافي» في «توكلنا»، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم.
وأشارت إلى إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.