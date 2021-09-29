"النقل" تكشف سبب وقوع حادث تصادم المدينة المنورة

نايف السالم (صدى):
كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، السبب وراء حادث الشاحنة في تقاطع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الدائري الثاني في المدينة المنورة، والذي نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وذكرت الوزارة، أن الحادث وقع في تمام الواحدة ظهرا عند الإشارة الضوئية لتقاطع طريق الخدمة - تقاطع الملك عبدالله مع طريق على بن أبي طالب - وذلك بسبب عُطل في مكابح الشاحنة وعدم قدرة السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بالسيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، مما نتج عنه وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.
وأكدت أن الإشارة الضوئية للتقاطع كانت تعمل ومزودة بكاميرات رصد آلي، كما توجد لافتات تحذيرية عند التقاطع، وحالة دهانات العواكس الأرضية جيدة، لافتة إلى أن دوريات مقاول الصيانة باشرت مسرح الحادث لتيسير الحركة المرورية بالتعاون مع الدفاع المدني والمرور وتم إخلاء المصابين عن طريق الإسعاف.
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