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"النقل" تكشف سبب وقوع حادث تصادم المدينة المنورة

منذ 18 ساعة
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"النقل" تكشف سبب وقوع حادث تصادم المدينة المنورة

نايف السالم (صدى):
كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، السبب وراء حادث الشاحنة في تقاطع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الدائري الثاني في المدينة المنورة، والذي نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وذكرت الوزارة، أن الحادث وقع في تمام الواحدة ظهرا عند الإشارة الضوئية لتقاطع طريق الخدمة - تقاطع الملك عبدالله مع طريق على بن أبي طالب - وذلك بسبب عُطل في مكابح الشاحنة وعدم قدرة السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بالسيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، مما نتج عنه وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.

وأكدت أن الإشارة الضوئية للتقاطع كانت تعمل ومزودة بكاميرات رصد آلي، كما توجد لافتات تحذيرية عند التقاطع، وحالة دهانات العواكس الأرضية جيدة، لافتة إلى أن دوريات مقاول الصيانة باشرت مسرح الحادث لتيسير الحركة المرورية بالتعاون مع الدفاع المدني والمرور وتم إخلاء المصابين عن طريق الإسعاف.

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فيديو.. لحظة وقوع حادث المدينة المنورة الذي أسفر عن 4 وفيات

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تقاطع طريق علي بن أبي طالب

التعليقات

اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 385
منذ 39 دقيقة
يذكرنا بحادثة محايل عسير إشارة هي الضرس.. طريق ابها

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أحدث التعليقات

كوكو لولو33
تعليقي ماعجبك يافاطمة عشان كذا حذفتية اتركي عنك العنصرية النسائية ونزلي وظايف للرجال ابرك لك وياليت مايكون تاريخها قديم كالعادة تراني متابعك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
غادي جدا تحصل في احسن الملاهي
ابو عمار
رحمه الله
ابو عمار
روووووعه

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