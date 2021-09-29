متحدثة سابقة باسم البيت الأبيض : نوبات غضب ترامب بـ "مرعبة"

واشنطن (صدى):
أكدت ستيفاني غريشام المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، أن نوبات الغضب التي كانت تعتري الرئيس السابق دونالد ترامب "مرعبة",
وقالت من مقتطفات من كتاب لغريشام بعنوان "سأخذ أسئلتكم الآن" أن دونالد ترامب "مزاجي كان يقوم بأمور بشكل خفي ويميز على أساس الجنس".
وكانت ستيفاني غريشام قد شغلت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض في الفترة من يوليو 2019 إلى أبريل 2020، وتولت بعد ذلك إدارة مكتب السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.
وأضافت أن شخصا عين في البيت الأبيض كانت مهمته تهدئة فورات غضب ترامب ببث أغانيه المفضلة ومنها أغنية بعنوان "Memory" هي جزء من مسرحية غنائية بعنوان " Cats"، وكان هذا الشخص يلقب باسم "رجل الموسيقى".
وتابعت انه خلال لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين، ورد ،الرئيس الأميركي السابق قال لنظيره الروسي، في غياب الصحافيين: حسنا، سأتصرّف معك بحزم لبضعة دقائق. لكن ذلك فقط من أجل الكاميرات، وما إن يرحل (الصحافيون)، سنتحدّث".