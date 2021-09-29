بالفيديو.. قصة رجل طلب من القاضي الرجوع لزوجته لاشتياقه لضربها

علي القحطاني (صدى):
كشف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "واعي"، الدكتور حميد الشايجي، عن قصة غريبة لإحدى وقائع العنف بين الأزواج.
وأوضح الدكتور حميد الشايجي، إن إحدى القصص كانت لشخص بإحدى دول الخليج، ذهب إلى القاضي طالبًا الطلاق من زوجته التي تقوم بضربه، وعندما استدعاها القاضي، وجد أنها تفوقه في الحجم والبنية الجسدية، فوافق على طلب الزوج، بحسب قناة "روتانا خليجية" .
وأشار "الشايجي" إلى أن القاضي فوجئ بعد فترة بعودة الزوج، راغبًا في رد زوجته إلى عصمته، وعندما سأله القاضي عن أسباب ذلك، قال إنه اشتاق لضربها.