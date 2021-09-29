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بالفيديو.. قصة رجل طلب من القاضي الرجوع لزوجته لاشتياقه لضربها

منذ ساعتين
12595
4
بالفيديو.. قصة رجل طلب من القاضي الرجوع لزوجته لاشتياقه لضربها

علي القحطاني (صدى):
كشف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "واعي"، الدكتور حميد الشايجي، عن قصة غريبة لإحدى وقائع العنف بين الأزواج.

وأوضح الدكتور حميد الشايجي، إن إحدى القصص كانت لشخص بإحدى دول الخليج، ذهب إلى القاضي طالبًا الطلاق من زوجته التي تقوم بضربه، وعندما استدعاها القاضي، وجد أنها تفوقه في الحجم والبنية الجسدية، فوافق على طلب الزوج، بحسب قناة "روتانا خليجية" .

وأشار "الشايجي" إلى أن القاضي فوجئ بعد فترة بعودة الزوج، راغبًا في رد زوجته إلى عصمته، وعندما سأله القاضي عن أسباب ذلك، قال إنه اشتاق لضربها.

 

طلاق
محاكم
زواج
ضرب
العنف الأسري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135154
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههه ..

.. هذا فيه طبع حماار مايمشي زين الا باالجلد .. يستاهل ابو صابر ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14457
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
يمكن أخذ جلده على..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83162
منذ 14 دقيقة
وعوووووه علبه وعليها
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 205
منذ دقيقتين
الذكر هذا استحمر
الله لا يبلانا
أو ليش ما يكون طلب الرجوع ضغط عليه من الزوجة
تريد خرنق تلطش فيه

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أحدث التعليقات

عبدالله
الذكر هذا استحمر الله لا يبلانا أو ليش ما يكون طلب الرجوع ضغط عليه من الزوجة تريد خرنق تلطش فيه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
عندما يغيب المساء
وعوووووه علبه وعليها
فهد بن فايز الشهري
الله يجزاه خير
واضح*** وصريح***
سلامات، كيف الحال، طيبين.؟

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