بالفيديو.. "الكثيري" يوضح الفرق بين البناء باستخدام التقنية والبناء التقليدي

الرياض (صدى):
كشف العضو المنتدب لـ "اليان" القابضة مشعل الكثيري، اليوم الأربعاء، عن الفرق بين البناء باستخدام التقنية والبناء التقليدي.
وأوضح مشعل الكثيري: "لو تكلمنا عن متر مربع واحد باستخدام التقنية يكلف بناءه مع تشطيبه ساعة تقريبًا، أما البناء بالطريقة التقليدية يستهلك من الوقت 4 ساعات تقريبًا، وسوينا اليوم فيلا أرض أشرف عليها وبناها مهندسين سعوديين من خريجي جامعة المجمعة"، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .
وأضاف" الكثيري" أن البناء بالتقنية يخلق بيئة جاذبة للمهندسين للعمل في قطاع سوق المقاولات بالفترة القادمة، لافتًا إلى أن اليوم تم تدشين مركز لتدريب الكوادر الهندسية بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مهندس شهريًا وبدون أي تكاليف، وهي دعمًا منهم للمهندسين وتوجيههم وتحويلهم من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال بعد تطويرهم وتمكينهم.
وأعلنت شركة الكثيري القابضة عن الافتتاح الرسمي والتشغيل الفعلي لمصنع شركتها التابعة "اليان للصناعة" في مدينة سدير للصناعة والأعمال؛ حيث يعتبر أكثر مصنع مُنتج لتقنية البناء الحديث بالمملكة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1000 وحدة سكنية سنوياً.