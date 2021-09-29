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بالفيديو.. "الكثيري" يوضح الفرق بين البناء باستخدام التقنية والبناء التقليدي

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الكثيري" يوضح الفرق بين البناء باستخدام التقنية والبناء التقليدي

الرياض (صدى):
كشف العضو المنتدب لـ "اليان" القابضة مشعل الكثيري، اليوم الأربعاء، عن الفرق بين البناء باستخدام التقنية والبناء التقليدي.

وأوضح مشعل الكثيري: "لو تكلمنا عن متر مربع واحد باستخدام التقنية يكلف بناءه مع تشطيبه ساعة تقريبًا، أما البناء بالطريقة التقليدية يستهلك من الوقت 4 ساعات تقريبًا، وسوينا اليوم فيلا أرض أشرف عليها وبناها مهندسين سعوديين من خريجي جامعة المجمعة"، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأضاف" الكثيري" أن البناء بالتقنية يخلق بيئة جاذبة للمهندسين للعمل في قطاع سوق المقاولات بالفترة القادمة، لافتًا إلى أن اليوم تم تدشين مركز لتدريب الكوادر الهندسية بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مهندس شهريًا وبدون أي تكاليف، وهي دعمًا منهم للمهندسين وتوجيههم وتحويلهم من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال بعد تطويرهم وتمكينهم.

وأعلنت شركة الكثيري القابضة عن الافتتاح الرسمي والتشغيل الفعلي لمصنع شركتها التابعة "اليان للصناعة" في مدينة سدير للصناعة والأعمال؛ حيث يعتبر أكثر مصنع مُنتج لتقنية البناء الحديث بالمملكة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1000 وحدة سكنية سنوياً.

المملكة
مهندسين
سدير
مقاولات
البناء باستخدام التقنية
البناء التقليدي

التعليقات

توت
توت عدد التعليقات : 102
منذ 20 دقيقة
ادعموا البناء هذا طيب ...مو المواطنين يتخوزقون

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
يا محايد ستسأل عن كل كلمة تكتبها امام جبار السماوات والأرض فجهز الجواب لسؤال رب العالمين ولن ينفعك نصر أو هلال أو أي بشر،،،...
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يرحمها
نجاة محمد
اشكرك 7UP لتأيدك ما كتبت
شيخين١
يازين حكومتنا الله يعزها حتى السجناء وفي قضايا امن دولة ماهي بسهلة اكيدولبولهم طلباتهم الي الدولة ماهي ملزمة بتوفيرها والله ماتلقاها في اي دوله...
ع، س، ع
كل يوم بوجة وحرمتونا متابعة الدوري حسبنا الله ونعم الوكيل

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