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‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

منذ 4 ساعات
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‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أبو ظبي (صدى):
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بطائرة دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83175
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حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83175
منذ 54 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83175
منذ 54 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

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حبظلم الاثول
الزوج راغب في رد زوجته الى معصمته واشتاق الى ضربها بقضيبه يوريها العين الحمراء
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا وانت ارحم الراحمين .. آمين ..
AAA
من ضحايا نادي النصر الذين مرضوا من شي اسمه النصر الله لا يبلانا
AAA
من ضحايا نادي النصر الذين مرضوا من شي اسمه النصر الله لا يبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..

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