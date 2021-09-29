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الحلال ما يضيع
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135149
منذ ساعة
هههههههههههههههههه ..
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أحدث التعليقات
ع، س، ع
يا محايد ستسأل عن كل كلمة تكتبها امام جبار السماوات والأرض فجهز الجواب لسؤال رب العالمين ولن ينفعك نصر أو هلال أو أي بشر،،،...
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يرحمها
نجاة محمد
اشكرك 7UP لتأيدك ما كتبت
شيخين١
يازين حكومتنا الله يعزها حتى السجناء وفي قضايا امن دولة ماهي بسهلة اكيدولبولهم طلباتهم الي الدولة ماهي ملزمة بتوفيرها والله ماتلقاها في اي دوله...
ع، س، ع
كل يوم بوجة وحرمتونا متابعة الدوري حسبنا الله ونعم الوكيل
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