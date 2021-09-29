امرأة تسمم زوجها السابق وخطيبته قبل زفافهما

برازيليا (صدى):
أرسلت سيدة بمدينة جايبا البرازيلية، شوكولاتة لزوجها السابق وخطيبته الجديدة أصابتهما بحالة تسمم شديدة دخل على إثرها المستشفى قبل زفافهما بأقل من أسبوع.
وشرع العروسان الجديدان في التهام قطع من الشوكولاتة دون أن يدركا أنها مسمومة حيث ظهرت الأعراض في البداية على الكلب ثم العريس والعروس وأقاربهما، ولم يستطع الحيوان المسكين مقاومة السم فمات على الفور، إثر تناول قطعة حلوى أو قطعتين.
وأصيب 5 أشخاص، هم العروس والعريس، و2 من أقاربهما، وطفل يبلغ عامين بتسمم شديد ونقلوا إلى المستشفى بسيارة إسعاف لإنقاذ حياتهم، وبعد تحقيق سريع، ألقت الشرطة في اليوم التالي، القبض على امرأة يعتقد أنها زوجة العريس السابقة للاشتباه في ارتكابها الجريمة بدافع الغيرة حتى لا يشعر طليقها بالسعادة مع امرأة أخرى غيرها، وانتقاماً منه لأنه هجرها.