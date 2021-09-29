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امرأة تسمم زوجها السابق وخطيبته قبل زفافهما

منذ 5 ساعات
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امرأة تسمم زوجها السابق وخطيبته قبل زفافهما

برازيليا (صدى):
أرسلت سيدة بمدينة جايبا البرازيلية، شوكولاتة لزوجها السابق وخطيبته الجديدة أصابتهما بحالة تسمم شديدة دخل على إثرها المستشفى قبل زفافهما بأقل من أسبوع.

وشرع العروسان الجديدان في التهام  قطع من الشوكولاتة دون أن يدركا أنها مسمومة حيث ظهرت الأعراض في البداية على الكلب ثم العريس والعروس وأقاربهما، ولم يستطع الحيوان المسكين مقاومة السم فمات على الفور، إثر تناول قطعة حلوى أو قطعتين.

وأصيب 5 أشخاص، هم العروس والعريس، و2 من أقاربهما، وطفل يبلغ عامين بتسمم شديد ونقلوا إلى المستشفى بسيارة إسعاف لإنقاذ حياتهم، وبعد تحقيق سريع، ألقت الشرطة في اليوم التالي، القبض على امرأة يعتقد أنها زوجة العريس السابقة للاشتباه في ارتكابها الجريمة بدافع الغيرة حتى لا يشعر طليقها بالسعادة مع امرأة أخرى غيرها، وانتقاماً منه لأنه هجرها.

 

البرازيل
تسمم
زفاف
شوكولاتة
قطعة حلوى

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135158
منذ 4 ساعات
الله يكفينا كيد كل كائد وشر من به شر .. آمين ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83175
منذ 51 دقيقة
أعوذ بالله

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
الزوج راغب في رد زوجته الى معصمته واشتاق الى ضربها بقضيبه يوريها العين الحمراء
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا وانت ارحم الراحمين .. آمين ..
AAA
من ضحايا نادي النصر الذين مرضوا من شي اسمه النصر الله لا يبلانا
AAA
من ضحايا نادي النصر الذين مرضوا من شي اسمه النصر الله لا يبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل ..

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