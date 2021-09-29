ويل سميث يعترف بخيانة زوجته له

واشنطن (صدى):
أعلن النجم الأمريكى الشهير، ويل سميث، عن تفاصيل اتفاق عقده مع زوجته الممثلة جادا بينكيت سميث، خلال مرحلة ما من زواجهما، لضمان استمرار حياتهما الزوجية.
وقال سميث، فى حديثه لمجلة "جي كيو"، عن اتفاقه مع زوجته بألا يكون زواجهما "أحاديا"، أو الزواج من الشخص نفسه طوال الوقت، وذلك لاعتقادهما أن "الزواج ليس سجنا".
وأشار إلى أن زوجته "جادا" لم تؤمن قط بالزواج التقليدى، وكان هناك أفرادا من عائلتها تربطهم علاقة غير تقليدية.
وأضاف أن ذلك الاتفاق المخالف للشريعة الإسلامية نجح معه وزوجته، إلا أنه أكد أنه لن يوصى به للآخرين.