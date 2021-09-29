الجوازات توضح تأثير المخالفات المرورية على سفر المواطن

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء أنَّ المخالفات المرورية للمواطن لا تمنع من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر.
وجاء ذلك، خلال ردّا على سؤال مواطن قال فيه: «هل عدم تسديد المخالفات المرورية يسبب منع السفر خارج البلاد؟».
وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في حالة وجود مخالفات على مالكها.
وذكرت إدارة المرور أن المستفيد في تلك الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.