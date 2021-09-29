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الجوازات توضح تأثير المخالفات المرورية على سفر المواطن

منذ 12 ساعة
15653
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الجوازات توضح تأثير المخالفات المرورية على سفر المواطن

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء أنَّ المخالفات المرورية للمواطن لا تمنع من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر.

وجاء ذلك، خلال ردّا على سؤال مواطن قال فيه: «هل عدم تسديد المخالفات المرورية يسبب منع السفر خارج البلاد؟».

وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في حالة وجود مخالفات على مالكها.

وذكرت إدارة المرور أن المستفيد في تلك الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

المرور
مواطن
الجوازات
سفر
المخالفات
رخصة سيارة

التعليقات

محايد
محايد عدد التعليقات : 26
منذ ساعة
لكن لا يتم اصدار او تجديد جواز السفر بسبب المخالفات
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8543
منذ ساعة
كأننا والماء من حولنا :::::: قوم جلوس حولنا الماء
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8543
منذ ساعة
كأننا والماء من حولنا :::::: قوم جلوس حولنا الماء
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8543
منذ ساعة
كأننا والماء من حولنا :::::: قوم جلوس حولنا الماء
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8543
منذ ساعة
كأننا والماء من حولنا :::::: قوم جلوس حولنا الماء

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أحدث التعليقات

ابو عامر
الاهلي لو يتعاقد من زيدان ماراح يفلح ولو جاهم ميسي ماراح يفلح فريق يحتاج له توضيب بالكالمل
ابو عامر
الاهلي لو يتعاقد من زيدان ماراح يفلح ولو جاهم ميسي ماراح يفلح فريق يحتاج له توضيب بالكالمل
احمد
مجسمات كثيرة في جدة اكل وشرب عليها الدهر وتحتاج للازالة
ع، س، ع
الآسيوية صعبة قوية
ابو زياد
معاد فيه كماليات كلها اساسيه وضروريه لكن لله المشتكى تفرج بإذن الله ويعود الحال للأحسن

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