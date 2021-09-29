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مشهد جوي لحي العزيزية بمكة المكرمة قبل 40 عام

منذ ساعتين
952
1
مشهد جوي لحي العزيزية بمكة المكرمة قبل 40 عام
مكة المكرمة
حي العزيزية
خبر في صورة
مشهد جوي

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14450
منذ 54 دقيقة
ياليتني أستاد في جعفر
واللا مدير العزيزية
؟؟؟؟؟؟ لو نقص الدفتر
أعطيه تسعين فالمية.

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