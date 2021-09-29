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"الأحوال المدنية":‏ ‎يتم حذف الابن من "كارت العائلة" في حال أصدر هوية وطنية

منذ 4 ساعات
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"الأحوال المدنية":‏ ‎يتم حذف الابن من "كارت العائلة" في حال أصدر هوية وطنية

الرياض (صدى):
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، أنه ‎يتم حذف الابن من "كارت العائلة" في حال أصدر هوية وطنية.

وأوضحت "الأحوال المدنية" أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».

وأشارت إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر أفراد"، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، بينما متطلبات الخدمة: نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت" نسخة من سجل الأسرة نسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"، والمستفيدون منها المواطنون والمواطنات.

 

 

وزارة الداخلية
الأحوال المدنية
هوية وطنية
كارت العائلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135154
منذ ساعة
ايش الجديد ......؟

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أحدث التعليقات

عبدالله
الذكر هذا استحمر الله لا يبلانا أو ليش ما يكون طلب الرجوع ضغط عليه من الزوجة تريد خرنق تلطش فيه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
عندما يغيب المساء
وعوووووه علبه وعليها
فهد بن فايز الشهري
الله يجزاه خير
واضح*** وصريح***
سلامات، كيف الحال، طيبين.؟

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