"الأحوال المدنية":‏ ‎يتم حذف الابن من "كارت العائلة" في حال أصدر هوية وطنية

الرياض (صدى):
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، أنه يتم حذف الابن من "كارت العائلة" في حال أصدر هوية وطنية.
وأوضحت "الأحوال المدنية" أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».
وأشارت إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر أفراد"، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، بينما متطلبات الخدمة: نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت" نسخة من سجل الأسرة نسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"، والمستفيدون منها المواطنون والمواطنات.