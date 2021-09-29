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فوائد عديدة للثوم ..يعالج حب الشباب وقشرة الرأس

منذ 3 ساعات
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فوائد عديدة للثوم ..يعالج حب الشباب وقشرة الرأس

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية عن فوائد عديدة للثوم، حيث أنه من أحد الإضافات اللذيذة للأطعمة التي نعدها.

ويعالج الثوم العديد من المشكلات التي لا تخطر لك على بال، من معالجة المشاكل الصحية وحب الشباب إلى التخلص من قشرة الرأس والبعوض، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

ويساعد الثوم على التخلص من مشاكل المعدة مثل عسر الهضم أو الحموضة، في حين يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الآلام الناتجة عن حب الشباب، كما أن احتواءه على مادة الأليسين يساعد في قتل البكتيريا التي تسد مسام بشرتك وتسبب ظهور البثور.

كما أنه يعالج الجروح وقشرة الرأس، علاج الأعراض الناتجة عن نزلات البرد مثل السعال وحكة الحلق

الثوم
حب الشباب
فوائد الثوم
قشرة الرأس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135150
منذ 44 دقيقة
كلام ممتاز ...

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
يا محايد ستسأل عن كل كلمة تكتبها امام جبار السماوات والأرض فجهز الجواب لسؤال رب العالمين ولن ينفعك نصر أو هلال أو أي بشر،،،...
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يرحمها
نجاة محمد
اشكرك 7UP لتأيدك ما كتبت
شيخين١
يازين حكومتنا الله يعزها حتى السجناء وفي قضايا امن دولة ماهي بسهلة اكيدولبولهم طلباتهم الي الدولة ماهي ملزمة بتوفيرها والله ماتلقاها في اي دوله...
ع، س، ع
كل يوم بوجة وحرمتونا متابعة الدوري حسبنا الله ونعم الوكيل

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