فوائد عديدة للثوم ..يعالج حب الشباب وقشرة الرأس

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية عن فوائد عديدة للثوم، حيث أنه من أحد الإضافات اللذيذة للأطعمة التي نعدها.
ويعالج الثوم العديد من المشكلات التي لا تخطر لك على بال، من معالجة المشاكل الصحية وحب الشباب إلى التخلص من قشرة الرأس والبعوض، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".
ويساعد الثوم على التخلص من مشاكل المعدة مثل عسر الهضم أو الحموضة، في حين يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الآلام الناتجة عن حب الشباب، كما أن احتواءه على مادة الأليسين يساعد في قتل البكتيريا التي تسد مسام بشرتك وتسبب ظهور البثور.
كما أنه يعالج الجروح وقشرة الرأس، علاج الأعراض الناتجة عن نزلات البرد مثل السعال وحكة الحلق