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بالفيديو.. "الروقي" يثير الجدل بتصريحاته عن وسائل إعلام تُجمّل النصر

منذ ساعة
11930
5
بالفيديو.. "الروقي" يثير الجدل بتصريحاته عن وسائل إعلام تُجمّل النصر

ماجد محمد (صدى):
أثار الناقد الرياضي فهد الروقي، الجدل بتصريحاته عن وسائل إعلام وفضائيات تجمل أخطاء نادي النصر وتقف خلفه.

وقال فهد الروقي، أن: "نادي النصر يسيطر على الفضاء بشكل كبير جدًا، فمثلا هدف الكاميروني فينسنت أبو بكر تاخد فيها 3 نقاط ربما تكون هي سبب في حصولك على الدوري من تسلل هذي لا يمكن إن أحد يسكت عنها ولكن الفضاء مسيطر عليه نصراوي"، بحسب تصريحاته لقناة 24 الرياضية.

وأضاف الناقد الرياضي: "كل الفضاء مسيطر عليه النصر.. مجموعة "mbc" كلها مملوكة للنصر من المالك للمدير والقسم الرياضي كله نصراوي"، متابعًا:" هذا الحدث لا يمكن السكوت عليه ويفتح فيه تحقيق.. إذا عندنا من يطلب عدالة ونزاهة المنافسة هدف النصر في الباطن يفتح فيه تحقيق ".

واستطرد "الروقي":" كل الأخطاء التقديرية على عيني وراسي والحكم قد يخطئ في صحة ركلة الجزاء من عدمها والڨار قلص ذلك إلا في حالة واحدة لا تقلص ويجزم فيها نهائيًا وهي التسلل لأنها ما أصبحت رؤية تقديرية من الحكم"، مضيفًا:" مسألة إن الهدف يتسجل ولا يتم الرجوع للفيديو لدرجة إني شكيت إنه ما في "ڨار" أساسا لأنه ما رجع لأي لقطة وكان اللاعب متسلل".

النصر
فهد الروقي
دوري المحترفين
الرياضة
الباطن
فضائيات

التعليقات

محايد
محايد عدد التعليقات : 19
منذ 32 دقيقة
هذا الخنث الكوينم ال م ب س ب س فهيد الروقي اسألوا عنه رمزي العصيمي لاعب الشباب السابق فلقد كان ولا زال رمزي يركبه يبرك على ذنب هالشاذ فهيد الروقي
كاسر عينه والمشكله سامحين للثينخ بالظهور في الاعلام
عيب عيب والله عيب
هلالي
هلالي عدد التعليقات : 377
منذ 26 دقيقة
العيب والله كلامك يامحايد وسوف تقف امام الله على كلامك القبيح وسوف تسأل عن قذفك لأعراض الناس والشرهه ماهي عليك ولكن على الي يطلع تعليقك الخبيث أيها المتعصب يابوخرقه.
ابوفيصل
ابوفيصل عدد التعليقات : 4
منذ 21 دقيقة
لاحول ولاقوه الابالله اتق الله في نفسك يامحايد كلام كيف يقوله انسان عاقل احفظ لسانك وامسح كلامك
ابوفيصل
ابوفيصل عدد التعليقات : 4
منذ 20 دقيقة
لاحول ولاقوه الابالله اتق الله في نفسك يامحايد كلام كيف يقوله انسان عاقل احفظ لسانك وامسح كلامك
السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 131
منذ دقيقة
وين الإدارة عن التعليق الفاضح هذا ، سب وقذف اتق الله يا رجل الكورة ما توصلنا لهذه المواصيل الرجل تكلم في الرياضة رد على قدر كلامه ما لك ومال عرض الرجل ..الله يهديك .

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أحدث التعليقات

السامرالحربي
وين الإدارة عن التعليق الفاضح هذا ، سب وقذف اتق الله يا رجل الكورة ما توصلنا لهذه المواصيل الرجل تكلم في الرياضة رد على...
صريح
أنا ابي اعرف شي واحد , ليه اليماني يلبس الثوب السعودي !! يا أخي افتخر بلبس بلدك وحتى ايضا نحن نعرفك ..
أبو عبدالله الحربي
ضريبة الدخل وتصب لقليل الدخل خذ من أموالهم لفقرئهم نأخذ بيمين ونعطي بشمال والمواطن أخو المواطن.
kkkk
الدعوه حسب التقرير الطبي لاتصير ثور ترا الاطباء اجانب والمدرب والي معه اجانب خلو عنكم الحيونه والشكوك
ابوفيصل
لاحول ولاقوه الابالله اتق الله في نفسك يامحايد كلام كيف يقوله انسان عاقل احفظ لسانك وامسح كلامك

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