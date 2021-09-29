بالفيديو.. "الروقي" يثير الجدل بتصريحاته عن وسائل إعلام تُجمّل النصر

ماجد محمد (صدى):
أثار الناقد الرياضي فهد الروقي، الجدل بتصريحاته عن وسائل إعلام وفضائيات تجمل أخطاء نادي النصر وتقف خلفه.
وقال فهد الروقي، أن: "نادي النصر يسيطر على الفضاء بشكل كبير جدًا، فمثلا هدف الكاميروني فينسنت أبو بكر تاخد فيها 3 نقاط ربما تكون هي سبب في حصولك على الدوري من تسلل هذي لا يمكن إن أحد يسكت عنها ولكن الفضاء مسيطر عليه نصراوي"، بحسب تصريحاته لقناة 24 الرياضية.
وأضاف الناقد الرياضي: "كل الفضاء مسيطر عليه النصر.. مجموعة "mbc" كلها مملوكة للنصر من المالك للمدير والقسم الرياضي كله نصراوي"، متابعًا:" هذا الحدث لا يمكن السكوت عليه ويفتح فيه تحقيق.. إذا عندنا من يطلب عدالة ونزاهة المنافسة هدف النصر في الباطن يفتح فيه تحقيق ".
واستطرد "الروقي":" كل الأخطاء التقديرية على عيني وراسي والحكم قد يخطئ في صحة ركلة الجزاء من عدمها والڨار قلص ذلك إلا في حالة واحدة لا تقلص ويجزم فيها نهائيًا وهي التسلل لأنها ما أصبحت رؤية تقديرية من الحكم"، مضيفًا:" مسألة إن الهدف يتسجل ولا يتم الرجوع للفيديو لدرجة إني شكيت إنه ما في "ڨار" أساسا لأنه ما رجع لأي لقطة وكان اللاعب متسلل".