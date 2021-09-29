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شقيقان يتبرعان لوالدهما بأجزاء من الكبد

منذ ساعة
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شقيقان يتبرعان لوالدهما بأجزاء من الكبد

علي القحطاني (صدى):
قرر شقيقان التبرع لوالدهما بأجزاء من كبدهما، لإنهاء معاناته مع التليف الكبدي بعد اكتشاف المرض منذ سنتين.

وقال عبدالإله الحملي خلال حديثه في برنامج " الراصد " من سنتين اكتشفنا إصابة والدي بتليف الكبد قبل سنتين، وبدأنا نفكر في إجراء عملية زراعة كبد له وقمنا بإجراء فحوصات لمعرفة من يمكنه التبرع له بجزء من الكبد.

أضاف عبدالإله : وأظهرت الفحوصات أن حجم كبدي صغير ولايمكنني التبرع، وشقيقتي منى أيضًا لايمكنها التبرع لنفس السبب.

وتابع أن أحد المستشفيات اقترح عليه أن يتبرع هو وشقيقته بجزء من كبديهما وتم بالفعل وأجرى والده عملية الزراعة منذ أسبوع.

في حين قالت منى الحملي " في البداية لم أمتلك شجاعة للإقدام على التبرع بجزء من كبدي لوالدي لكن شهدت حماس أخي عبدالإله وبدأت في الإجراءات وكان أهم شئ أن أرى والدي بخير.

الكبد
التبرع
تليف الكبد
عبدالإله الحلمي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135131
منذ 47 دقيقة
جزاهما الله خير ...

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أحدث التعليقات

dfs
الشاحنات اصبحت مرعبة بشوارعنا
سهيل - S’hil
شليخه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ...
dfs
ليه مانشوف سعوديات يقاتلون الحوثي بالحد الجنوبي لان المراة زيها زي الرجل بدون تمييز ونحن بزمن المساواة
ابو محمد 😎 ✍️
وحوش تصارع وحوش ..

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