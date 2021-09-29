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لقطة من نجران قبل أكثر من 40 سنة
منذ 3 ساعات
953
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135134
منذ ساعة
تماام ..
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أحدث التعليقات
السامرالحربي
وين الإدارة عن التعليق الفاضح هذا ، سب وقذف اتق الله يا رجل الكورة ما توصلنا لهذه المواصيل الرجل تكلم في الرياضة رد على...
صريح
أنا ابي اعرف شي واحد , ليه اليماني يلبس الثوب السعودي !! يا أخي افتخر بلبس بلدك وحتى ايضا نحن نعرفك ..
أبو عبدالله الحربي
ضريبة الدخل وتصب لقليل الدخل خذ من أموالهم لفقرئهم نأخذ بيمين ونعطي بشمال والمواطن أخو المواطن.
kkkk
الدعوه حسب التقرير الطبي لاتصير ثور ترا الاطباء اجانب والمدرب والي معه اجانب خلو عنكم الحيونه والشكوك
ابوفيصل
لاحول ولاقوه الابالله اتق الله في نفسك يامحايد كلام كيف يقوله انسان عاقل احفظ لسانك وامسح كلامك
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