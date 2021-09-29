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"فيس بوك" يعيد مسنًا لوالدته بعد 72 عامًا من تغيبه

منذ ساعة
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"فيس بوك" يعيد مسنًا لوالدته بعد 72 عامًا من تغيبه

متابعة أميرة خالد (صدى):
أنهى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رحلة بحث طويلة، لتجمع شمل رجل من بنجلاديش، في الثمانينيات من عمره، ووالدته البالغة من العمر 100 عاما.

وكان الرجل ويدعى "عبد القدوس منسي"، أُرسل ليعيش مع عمه في سن العاشرة، ومنذ ذلك الوقت فقد الاتصال بعائلته، حيث أجبرنه ظروف على الهرب.

وعاش عبد القدوس بعيدا عن أمه وعائلته لمدة 72 سنة، وفي شهر أبريل الماضي، نشر رجل أعمال، تربطه علاقة صداقة بـ"منسي"، صورته عبر "فيس بوك"، مناشدا بالمساعدة في العثور على والديه.

وخلال الشهر الجاري، اكتشف أحد أقارب "منسي" المنشور، ليتواصل معه، ويبلغه أن والدته لا تزال على قيد الحياة.

وسافر منسي لإنهاء عقود طويلة من الاشتياق، ولم شمله أخيرًا مع والدته، التي تعرفت عليه من خلال علامة على يده، وكذلك شقيقته.

فيس بوك
منوعات
بنجلاديش
عبدالقدوس منسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135131
منذ 46 دقيقة
سبحان الله ، قرة عينهاا ..

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أحدث التعليقات

dfs
الشاحنات اصبحت مرعبة بشوارعنا
سهيل - S’hil
شليخه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ...
dfs
ليه مانشوف سعوديات يقاتلون الحوثي بالحد الجنوبي لان المراة زيها زي الرجل بدون تمييز ونحن بزمن المساواة
ابو محمد 😎 ✍️
وحوش تصارع وحوش ..

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