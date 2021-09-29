"فيس بوك" يعيد مسنًا لوالدته بعد 72 عامًا من تغيبه

متابعة أميرة خالد (صدى):
أنهى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رحلة بحث طويلة، لتجمع شمل رجل من بنجلاديش، في الثمانينيات من عمره، ووالدته البالغة من العمر 100 عاما.
وكان الرجل ويدعى "عبد القدوس منسي"، أُرسل ليعيش مع عمه في سن العاشرة، ومنذ ذلك الوقت فقد الاتصال بعائلته، حيث أجبرنه ظروف على الهرب.
وعاش عبد القدوس بعيدا عن أمه وعائلته لمدة 72 سنة، وفي شهر أبريل الماضي، نشر رجل أعمال، تربطه علاقة صداقة بـ"منسي"، صورته عبر "فيس بوك"، مناشدا بالمساعدة في العثور على والديه.
وخلال الشهر الجاري، اكتشف أحد أقارب "منسي" المنشور، ليتواصل معه، ويبلغه أن والدته لا تزال على قيد الحياة.
وسافر منسي لإنهاء عقود طويلة من الاشتياق، ولم شمله أخيرًا مع والدته، التي تعرفت عليه من خلال علامة على يده، وكذلك شقيقته.