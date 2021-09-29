نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا يفوق سرعة الصوت

منذ ساعتين
1481
1
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا يفوق سرعة الصوت

بيونغيانغ (صدى):
أعلنت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، عن إطلاق لأول مرة صاروخا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقام معهد علوم الدفاع من بلدة ريونغ-ليم في إقليم جاكانغ بإطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، تم تطويره حديثا من طراز "هواسونغ-8" .

وتأكد العلماء من القدرة على التحكم في تحليق الصاروخ وسلامته في مرحلة النشاط بالإضافة إلى المؤشرات التقنية الخاصة بالجزء المنفصل وسمات التحليق وغيرها.

ولم يحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عملية إطلاق الصاروخ الجديد، الذي سبق وأن أعلن عن قرب إطلاقه في مؤتمر لحزب العمل الحاكم في شهر يناير الماضي.

كوريا الشمالية
صاروخ
زعيم كوريا
كيم جونغ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135131
منذ 40 دقيقة
كفو .. ونعم القوه ..

.. قولة القايل // كن قوياً يهابك الأقوياء ...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

dfs
الشاحنات اصبحت مرعبة بشوارعنا
سهيل - S’hil
شليخه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ...
dfs
ليه مانشوف سعوديات يقاتلون الحوثي بالحد الجنوبي لان المراة زيها زي الرجل بدون تمييز ونحن بزمن المساواة
ابو محمد 😎 ✍️
وحوش تصارع وحوش ..

أخر الأخبار

أم تُضحي بحياتها لإنقاذ أطفالها من هجمات كلب شرس
أم تُضحي بحياتها لإنقاذ أطفالها من هجمات كلب شرس
منذ 55 دقيقة 707
رئيس شؤون الحرمين يوجه بتوظيف عدد من أبناء الشهداء
رئيس شؤون الحرمين يوجه بتوظيف عدد من أبناء الشهداء
منذ ساعة 1502
9 وظائف شاغرة توفرها شركة معادن
9 وظائف شاغرة توفرها شركة معادن
منذ ساعة 1545
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية وحذر الأسواق
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية وحذر الأسواق
منذ ساعة 1557
شقيقان يتبرعان لوالدهما بأجزاء من الكبد
شقيقان يتبرعان لوالدهما بأجزاء من الكبد
منذ ساعة 1641
أبرز المعلومات عن مرض "الكزاز" وطرق الوقاية منه
أبرز المعلومات عن مرض "الكزاز" وطرق الوقاية منه
منذ ساعة 1474
لقطة من نجران قبل أكثر من 40 سنة
لقطة من نجران قبل أكثر من 40 سنة
منذ ساعة 623
"فيس بوك" يعيد مسنًا لوالدته بعد 72 عامًا من تغيبه
"فيس بوك" يعيد مسنًا لوالدته بعد 72 عامًا من تغيبه
منذ ساعة 741
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعتين 1279
"الصحة العالمية" تعترف بتورط موظفيها في فضائح جنسية!
"الصحة العالمية" تعترف بتورط موظفيها في فضائح جنسية!
منذ ساعتين 1810