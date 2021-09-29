كوريا الشمالية تطلق صاروخًا يفوق سرعة الصوت

بيونغيانغ (صدى):
أعلنت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، عن إطلاق لأول مرة صاروخا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت.
وقام معهد علوم الدفاع من بلدة ريونغ-ليم في إقليم جاكانغ بإطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، تم تطويره حديثا من طراز "هواسونغ-8" .
وتأكد العلماء من القدرة على التحكم في تحليق الصاروخ وسلامته في مرحلة النشاط بالإضافة إلى المؤشرات التقنية الخاصة بالجزء المنفصل وسمات التحليق وغيرها.
ولم يحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عملية إطلاق الصاروخ الجديد، الذي سبق وأن أعلن عن قرب إطلاقه في مؤتمر لحزب العمل الحاكم في شهر يناير الماضي.