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القيادة تعزي ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة

منذ 11 ساعة
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القيادة تعزي ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى:" علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المغرب الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".

خادم الحرمين
المغرب
ولي العهد
الملك سلمان
ملك المغرب
الامير محمدبن سلمان

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10208
منذ دقيقتين
جزاكم الله كل خير و ربنا يرحمها

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أحدث التعليقات

ع، س، ع
يا محايد ستسأل عن كل كلمة تكتبها امام جبار السماوات والأرض فجهز الجواب لسؤال رب العالمين ولن ينفعك نصر أو هلال أو أي بشر،،،...
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يرحمها
نجاة محمد
اشكرك 7UP لتأيدك ما كتبت
شيخين١
يازين حكومتنا الله يعزها حتى السجناء وفي قضايا امن دولة ماهي بسهلة اكيدولبولهم طلباتهم الي الدولة ماهي ملزمة بتوفيرها والله ماتلقاها في اي دوله...
ع، س، ع
كل يوم بوجة وحرمتونا متابعة الدوري حسبنا الله ونعم الوكيل

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