نبأ صادم للكوريين بشأن وجبة لحوم الكلاب!

سول (صدى):
صرح رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، بأنه يتم دراسة إمكانية حظر استهلاك لحوم الكلاب في البلاد.
وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أن حكومته قد تضطر إلى النظر في حظر تناول لحوم الكلاب على خلفية نقاش يدور بشأن الممارسات المثيرة للجدل، وكذلك الوعي المتزايد بحماية حقوق الحيوان.
ولاقت تصريحات الرئيس ترحيب من قبل الجمعية الكورية لحماية الحيوان و44 مجموعة مدنية محلية أخرى.
وأثار ذلك جدالًا حاد في كوريا الجنوبية بين نشطاء حقوق الحيوان وأصحاب مزارع الكلاب حول التشريعات التي تحظر ذبح الكلاب بغرض تناول لحومها.