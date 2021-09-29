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نبأ صادم للكوريين بشأن وجبة لحوم الكلاب!

منذ ساعة
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نبأ صادم للكوريين بشأن وجبة لحوم الكلاب!

سول (صدى):
صرح رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، بأنه يتم دراسة إمكانية حظر استهلاك لحوم الكلاب في البلاد.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أن حكومته قد تضطر إلى النظر في حظر تناول لحوم الكلاب على خلفية نقاش يدور بشأن الممارسات المثيرة للجدل، وكذلك الوعي المتزايد بحماية حقوق الحيوان.

ولاقت تصريحات الرئيس ترحيب من قبل الجمعية الكورية لحماية الحيوان و44 مجموعة مدنية محلية أخرى.

وأثار ذلك جدالًا حاد في كوريا الجنوبية بين نشطاء حقوق الحيوان وأصحاب مزارع الكلاب حول التشريعات التي تحظر ذبح الكلاب بغرض تناول لحومها.

كوريا الجنوبية
منوعات
لحوم الكلاب
حقوق الحيوان

التعليقات

رهف
رهف عدد التعليقات : 19
منذ 8 دقائق
يععععع

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أحدث التعليقات

faeiz
للأسف اذا لم يتعامل مع هؤلاء المجرمين بالحزم والعقوبات الصارمة التي تكون لهم عبره لهم ولغيرهم من يفكرون بالقيام بهذه الجرائم ستتكرر هذه الجرائم
faeiz
المصيبة مو بس بالنقليات باأغلب القطاعات يحاربونك العمالة وكانهم هم ابناء الوطن ونحن الوافدين ولاحياة لمن تنادي من المسؤولين اللي خانوا الأمانه ومكنوا العمالة
faeiz
للأسف ماهي العقوبة للوافد ؟ اذا ماكانت عقوبة مشددة وبالأخص تسفير لبلده وتشهير فيه ماتعتبر عقوبة وراح يجي غيره من الوافدين اللي يتطاولون على...
رهف
يععععع
أم سكر
هذا بطل و يجب تكريمه . الله يفرج همه في الدنيا و الاخره .

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