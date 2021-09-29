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سعود الصرامي : هيرفي رينارد بعد مباراة الصين سيكون بدون عمل
منذ 18 ساعة
1588
1
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 20
منذ 35 دقيقة
ياجماعة سعود الصرامي مريض نفسي المفروض عدم اسنضافته أو أخذ رآيه في الرياضة وغيرها .. رجل غير سوي وغير مدرك ويتحدث شيء ويحدث عكس ما قاله ..!! مثل المريسيل كذاب ..
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أحدث التعليقات
ابوبدر
في بارات وملاهي ليلية وش تبون ينتج عنهم هذولا اللي لا دين ولا ملة ولا حياء ولا لهم اي قيمة .. طبيعي خليط فسق...
زائر
ياجماعة سعود الصرامي مريض نفسي المفروض عدم اسنضافته أو أخذ رآيه في الرياضة وغيرها .. رجل غير سوي وغير مدرك ويتحدث شيء ويحدث عكس...
عبدالعزيز محمد عبدالله
ليش ما تكون أمانة القلم همك وتتكلم عن طرد كويلار أمام الشباب ويمكن ياخذ الهلال الدوري بسببها
المللل
ولست اري السعادة جمع مالا ولكن التقي هو السعيد السعادة ذكرالله السعاده في الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ارحنا بالصلاة يابلال السعاده ان تكون...
نجاة محمد
صح ابو محمد بس شوف الفرق بالجسم هههههههههههه
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