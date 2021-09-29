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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135131
منذ 15 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

dfs
الشاحنات اصبحت مرعبة بشوارعنا
سهيل - S’hil
شليخه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ...
dfs
ليه مانشوف سعوديات يقاتلون الحوثي بالحد الجنوبي لان المراة زيها زي الرجل بدون تمييز ونحن بزمن المساواة
ابو محمد 😎 ✍️
وحوش تصارع وحوش ..

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