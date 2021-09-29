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فيديو.. الكشف عن نسبة الرجال المعنفين من زوجاتهم في المملكة

منذ ساعتين
1545
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فيديو.. الكشف عن نسبة الرجال المعنفين من زوجاتهم في المملكة

نايف السالم (صدى):
أكد حميد الشايجي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "واعي"، على أهمية تغيير الصورة النمطية حول كون المرأة "ألطف الكائنات"، وربط صفة العنف بالرجال فقط.

وقال الشايجي خلال برنامج "يا هلا"، إن المرأة تمارس العنف الجسدي أيضًا، سواء على أبنائها أو على امراة من جنسها، وأيضا زوجها في بعض الأحيان.

وأضاف: " نسبة الرجال الذين يُعنفون من زوجاتهم 5% في المملكة وفقا لدراسة الدكتورة مها المنيف، وفي أمريكا تصل النسبة إلى 30 % ".

وأشار إلى أن النساء أكثر طلبا للاستشارات الأسرية من الرجل، قائلا: "لأن المراة ما عندها مشكلة للإعلان عن تعرضها للعنف، الرجل العكس عنده عوائق للتكلم عن مشاكله".

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برنامج ياهلا
جمعية واعي
العنف الاسري
التعنيف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53786
منذ ساعة
اتصور النسبه معقوله
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 202
منذ ساعة
ما فيه رجل تضربه او تتنمر عليه أمرآة
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 200
منذ ساعة
العنف ضد الرجال نسبة كبيرة لكن الرجال لايتكلمون
وان تكلموا لايصدقون

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يعني هملت البلاوي المتلتله وطلعت منها زي الشعره من العجين ...شي تهاويل...!!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
بلسم الروح
الله يقومه بالسلامه
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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